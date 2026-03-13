みなさんは、老後の生活に向けて、お金を準備していますか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産投資メディア『不動産投資の森』が実施した「老後資金」に関する意識調査によると、老後資金として準備していることは「預貯金」が1位となりました。では、老後資金の準備で苦労していることはどのようなことだったのでしょうか。



調査は、全国の30〜50代の男女500人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「老後資金に不安を感じる」（とても不安58.0％、やや不安35.2％）とした人が9割を超え、特に「とても不安」だけで6割近くに達しており、多くの人が老後資金について強い危機感を抱いている様子がうかがえました。



そこで、「老後資金として準備していること」を聞いたところ、1位「預貯金」（46.2％）、2位「NISA」（35.8％）、3位「iDeCo」（7.0％）、4位「保険」（6.0％）が上位に並び、比較的安全でわかりやすい方法を重視する人が多くなりました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：預貯金】

▽預貯金くらいしかできてないのが現状（30代男性）

▽収入があまりにも少ないので投資のようなリスクのある運用はできない。少額でも確実に貯めるしかないと思っている（40代女性）



【2位：NISA】

▽NISAを使って資産運用はやっています（40代女性）

▽20代は貯金をメインにしていましたが、「置いていても増えていかない」「物価高に耐えられない」と思い、30代でNISAを始めました（30代女性）



【3位：iDeCo】

▽最近iDeCoも始めました（30代女性）

▽預貯金のみをしていたが、iDeCoを始めたのでiDeCoがメインです（30代女性）



【4位：保険】

▽保険の積立をわずかですが続けています（30代女性）

▽資産形成ができる保険に2つ入っている（30代女性）



また、「老後資金の目標金額」については、「1000万円超2000万円以下」（26.6％）や「〜1000万円」（17.8％）などが上位となったものの、「未定」（27.6％）が最多となり、「夫婦間で現状の整理を始めようという段階」「決めてないし貯められるイメージがつかない」「よく言われていた2000万円はもう間に合わない気がするので決めていない」といった声が寄せられました。



最後に、「老後資金の準備で苦労していること」を聞いたところ、1位「日々の生活費で精一杯」（44.0％）、2位「物価が上昇している」（21.0％）、3位「今後教育費がかかる」（12.4％）、4位「資産運用の知識がない」（12.0％）という結果になり、危機感や意欲はあっても経済面や知識面でハードルが多く、老後資金の計画自体が立てにくいと感じている人も多いことがうかがえました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：日々の生活費で精一杯】

▽今の生活費でカツカツなので、なかなか貯金に回すお金を捻出できない（30代女性）

▽生活費を切り詰めているが、なかなか余剰資金を確保できないです（50代男性）

▽食費などが高くて貯金ができない。毎日の生活で疲れていろいろ買ってしまい、貯金ができない（40代女性）



【2位：物価が上昇している】

▽インフレが進行するのではないかとか、今後先が読めない（40代男性）

▽物価が上がり続けているため、「今の目標金額で将来本当に足りるのか」という先行き不透明な点に苦労しています（30代男性）

▽今現在は物価高だと感じます。さらに高くなっていくだろうし、どれくらい上がるのか見通しが立たないのも不安に感じる原因です（30代女性）



【3位：今後教育費がかかる】

▽まずは子どもの学費貯金で精一杯（30代女性）

▽今はまず教育費が心配で、老後の資金まで考えられない（40代女性）

▽子どもが3人と多くまだ小さいので、教育資金や生活費が今後どれくらいかかるのか未知数。また受験期にどれくらい追加でお金がかかるのかもわからない（30代女性）



【4位：資産運用の知識がない】

▽NISAなどの知識がなく、始めてみたいが手をつけられない（30代女性）

▽知識がなく、勉強する時間もなく、1日があっという間に過ぎていく（40代女性）

▽上手にお金を運用するための知識が足りないと感じます（50代男性）



【出典】

▽不動産投資の森／【老後資金はどうやって貯める？】将来に向けた準備と目標額を男女500人にアンケート調査