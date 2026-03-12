〈「商社の接待」ではここまでやっている…伊藤忠商事・岡藤会長の“もはや伝統芸能”な「もてなしテクニック」とは？〉から続く

接待で重要なのが「店選び」とともに食事中の「会話」だ。古くから、政治と宗教、プロ野球は話題におけるタブーとされてきたが、ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏はそれ以外に「本当に避けるべき話題」があるという。同氏が接待のプロたちを取材した『一流の接待』（小学館）から一部抜粋してお届けする。（全4回の3回目／続きを読む）

テリー伊藤が「接待上手」と称した超有名芸能人とは？

ここで、接待における会話で注意すべきことについて記しておく。

（1）自分の話は3割にとどめる

接待の会話で気をつけることはなんといっても話しすぎないことだ。接待の席は演説やレクチャーの場ではない。会社や自分の宣伝の場でもない。相手を知り、自分という人間を見てもらうためのショールームだ。自分が話すのは3割、7割は相手の話を聞く。もっと言えば聞き上手になること。

かつて、タレントのテリー伊藤さんと会った時、彼はこんなことを言っていた。

「接待では聞き上手になること。野球で言えば名キャッチャーになること。パーンといい音をさせてボールを捕球すればピッチャーは自信がつきます。取引先の人の話を聞いて、『素晴らしいです、部長』と大げさに反応することですよ。芸能界で言えば明石家さんまさんのような人が接待上手です。しゃべるのもうまいけれど、聞くのが上手です」

さすがテリー伊藤さんだなと思った。今、芸能界で売れているタレントはネタが面白いだけでなく、リアクションがすごく面白い。接待上手になるにはお笑いタレントのリアクション芸を見ることだ。明石家さんまさんの相槌の打ち方、ユーモアを参考にすればいい。

一方で、ブラックユーモアや毒舌芸人とされている人のリアクションは参考にしてはいけない。ゲストは怒って帰ってしまう。

「政治・宗教・野球」だけではない！ 接待でタブーな話題とは？

（2）正面が切れない人間になるな

芸能界に倣う例をもうひとつ挙げておこう。亡くなった落語家の立川談志は高座に上がる弟子に「正面が切れない落語家になるな」と教えた。それは人に向かって話をする時は正面を見ろ、人の目を見ながら話をしろということだ。

弟子のひとり、立川談春の著書『赤めだか』（扶桑社）に以下のような談志の言葉が載っている。

「（高座に上がったら）お辞儀が終わったら、しっかり正面を見据えろ。焦っていきなり話しだすことはない。堂々と見ろ。それができない奴を正面が切れないと云うんだ。正面が切れない芸人にはなるな。客席の最後列の真ん中の上、天井の辺りに目線を置け」

接待の席では「天井の辺りに目線を」置かなくていい。相手の話を聞く時も、こちらが話す時も微笑を浮かべながらゆっくりと話す。当たり前のことだけれど、ものを口の中に入れている状態で話をしてはいけない。

（3）プロ野球以上に避けるべき話題

接待の時、禁忌とするべき話題がある。「政治、宗教、プロ野球の贔屓球団について」はするものではないと昔から言われてきた。政治と宗教については今もその通りだろう。だが、わたしはプロ野球の贔屓球団についての話はどんどんするべきだと思う。

通常、話をする相手が巨人や阪神のファンだからといって怒り出す人はいない。まして今やプロ野球と言えばメジャーリーグが大きな話題だ。大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ選手といったドジャース所属の選手の話題を出したら、会食は大いに盛り上がる。ドジャースの話題に限らず、サッカーのワールドカップ、ラグビーなどすべてのスポーツについて、個人的な「推し」があるのならどんどん話題にしていい。

では、本当に避けるべき話題とは政治、宗教の他にあるのか。

本当に避けるべき話題、それは……

わたしはプライベートについての話題だと思う。

「独身ですか？」

「お子さんは何人ですか？」

「お子さんの学校はどちらですか？」

「どちらにお住まいですか？」

「賃貸ですか？」

「持ち家ですか？」

こうした話はいずれも聞いてはいけないし、話すのもやめておいたほうがいい。「うちの息子が東大に受かりました」みたいなことを言う人はいるが、子どもがいない夫婦もいる。いたとしても東大に入っていないことのほうが多い。

自分の家族についても、相手の家族についても話題にしないほうがいい。これは接待の場でなくとも、職場でも、もはや話すことではなくなった。加えて、避けるべきなのは内輪の人間だけが理解できる話だ。この手の話をする人は多い。

「○○さん、ほら、僕とあなただけが知ってる赤坂にあるウガンダ料理店のマスターだけど、最近、国に帰ったらしいよ」

こんな話をされてもウガンダ料理を食べたことのない人は困る。話している人は悪気はないのだろう。だが、接待や会食で話すことはそこにいる全員が理解できる話にするべきだ。一部の人たちだけが盛り上がっても、周りは白ける。また、相手は「この人は周囲のことを考えていない人だな」「狭い視野の人だな」と思う。

