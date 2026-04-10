知識もファッションも完璧にしたつもりでも、何気ない会話をきっかけに「大学デビューだ！」と勘付かれることがあるようです。元イケてない女子は、いったいどんな会話でボロを出しやすいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「大学デビューがバレちゃう危険な話題」をご紹介します。【１】「合コン誘ってよー！」と初合コンへの無謀な参加表明話「相手も聞かずに行きたがる子は、『合コ