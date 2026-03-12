この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【超軽量】軽さはなんとスマホの1/3程度なiPadケースPITAKAの「Air Case for iPad Pro & MagEZ Folio 2」をレビュー。薄くてMagicKeyboardにも対応」と題した動画を公開した。

動画では、PITAKAのiPad Pro用ケース「Air Case for iPad Pro」と、それに組み合わせられる「MagEZ Folio 2」を紹介。アラミド繊維による「衝撃の軽さ」と、装着感を損なわない極薄設計を「iPad用ケースの中では最高峰」と絶賛している。

まず戸田氏が手にしたのは、背面を保護する「Air Case for iPad Pro」。素材には軽量かつ高強度なアラミド繊維が使用されており、13インチ用を実際に計測すると、わずか52gという結果に。戸田氏は「iPhoneのケースとほとんど変わらない」とその軽さに驚きを見せた。

iPad Proに装着すると、その薄さから「装着していることを忘れるくらい」とその一体感を評価。さらに、ケースを付けたまま側面でApple Pencilの充電ができる点や、Magic Keyboardにも対応するポゴピンを備えている点に触れ、「ケースの上からApple Pencilが付くのは初めて見た」と機能性の高さを称賛した。

続いて、スタンド機能を持つ「MagEZ Folio 2」を紹介。Air Caseを装着したiPad Proに磁石で取り付けることで、画面を保護しつつ、動画視聴や作業に便利なスタンドとして利用できる。スタンドは縦置きと2段階の角度調整が可能な横置きに対応している。

戸田氏は、これら2つのケースを組み合わせることで、Air Case単体ではむき出しになっていた側面もカバーでき、保護性能が高まる点をメリットとして挙げた。フル装備の状態でも総重量は966gと1kgを切っており、持ち運びの負担も少ない。

戸田氏は「Air Case for iPad Pro」に78点という高得点を付け、「大切なiPadをきれいに長く使うためにはケースはマスト」と強調。その上で、iPad Pro本来の薄さや軽さを損なわずに保護できるこの製品は、最良の選択肢の一つであると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:26

開封・付属品を紹介
01:10

衝撃の軽さ！本体の重量を測定
02:18

ケースにiPadをセット
04:15

2種のケースを組み合わせる
07:35

価格と総評

関連記事

https://www.youtube.com/watch?v=j3pbjUMJwsg

https://www.youtube.com/watch?v=j3pbjUMJwsg

 【アイデア満載】 Ulanziのスマホ用撮影アイテムをレビューします。色々便利な製品が到着しました

【アイデア満載】 Ulanziのスマホ用撮影アイテムをレビューします。色々便利な製品が到着しました

 【超高性能・大画面】注目のSamsunのスマホ「Galaxy S26+」をレビューします！大画面で軽いのはいいですよ

【超高性能・大画面】注目のSamsunのスマホ「Galaxy S26+」をレビューします！大画面で軽いのはいいですよ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube