¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×¤¬¡Ö¡Ú¥ª¥·¥ã¥ì¥ï¥´¥ó¤Î¤ª¼êËÜ!¡Û¥Ü¥ë¥ÜV60¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»î¾è! ÆâÁõŽ¥³°Áõ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë! | VOLVO V60 PHEV ESTATE 2026¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡ÖV60 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤«¤éÆâÁõ¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤³¤ì¤¾¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡¢Æ±¼Ö¤Îµ¡Ç½Èþ¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¤Þ¤º¡¢V60¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¡£ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤ÎÍë¿À¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¡¼¥ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡×·¿¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡ÖÎ®Îï¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆâÁõ¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¼Á´¶¤Î¹â¤¤¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ËÜÌÚÌÜ¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥ª¥ì¥Õ¥©¥¹¼ÒÀ½¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ²¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Google¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²»À¼Áàºî¤ÎÈ¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤¬¤¢¤¨¤Æ¼êÆ°¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÅÅ¸»¤¬ÁÓ¼º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î°ÂÁ´Å¯³Ø¤À¡×¤È²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¸åÀÊ¤ä¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸¡¾Ú¡£¸åÀÊ¤Ë¤Ï¹Âç¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤è¤ë³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÙÊª¤¬³ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾²ÌÌ¤Î°ìÉô¤òÎ©¤Æ¤Æ»È¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Ä¹¼ÜÊª¤òÀÑ¤á¤ë¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ü¥ë¥ÜV60¡£SUVÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢¼ÖÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
