フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が12日、自身のインスタグラムを更新し、同局退社を報告。1月の結婚も発表した。

「この度、4年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。3月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします」と報告した。

「これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない４年間でした」と記した。

さらに「また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました」と説明。「これからの人生をともに歩むパートナーと家庭を大切にしながら、新天地で自分らしいキャリアを築いてまいりたいと考えております」とつづった。

「 今後はフリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。