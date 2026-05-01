タレントの内村光良が１日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。朝の連続テレビ小説「風、薫る」を受けた内村は「風、薫る来週に続けよ」と自身がナレーターを務めた２０１９年前期放送「なつぞら」のナレーションを作品名を変えて再現した。これにＭＣを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸が「なつぞら」と気づくと、内村は「覚えてない」と恐縮したが華丸と博多大吉は「いや