薄手トップスからインナーが…ナッティ、“ほぼシースルー”な大胆私服に釘付け「ヤバい」「心臓持たない」

KISS OF LIFEのナッティが、大胆な姿でファンを虜にしている。

ナッティは最近、グループの公式インスタグラムを更新。「Working on something…」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

【写真】ナッティ、“ほぼシースルー”な大胆私服

公開された写真には、スタジオで鏡越しに自撮りをするリラックスした姿のナッティが収められている。ラフなスウェットにタンクトップを合わせたスポーティーな装いだが、ファンの視線を集めたのはその「透け感」だ。

シースルーのように薄手のタンクトップからはインナーウェアが透けて見え、持ち前のヘルシーな美しさにアンニュイな色気が加わったビジュアルを披露した。

この投稿にファンからは、「心臓が持たない」「マジでヤバい」「キレイ」「ホットすぎて溶けちゃいそう」といった熱狂的なコメントが世界中から殺到している。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、2026年6月27日に日本で約2年4カ月ぶりとなるファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。