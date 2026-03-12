◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 キューバ―カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

２勝１敗同士のキューバとカナダが準々決勝進出をかけて激突。キューバは現地６日のパナマ戦で３回２／３を無失点に抑えた、昨年パ・リーグＭＶＰ左腕モイネロ（ソフトバンク）が先発した。

１回先頭打者に中前安打、続く打者にピッチクロック違反もあって四球で一、二塁。３番オニール（オリオールズ）を空振り三振に仕留め、４番トロの場面で二塁走者を誘い出した。ところが挟殺プレーで三塁手モンカダ（エンゼルス）が走者に当たって走塁妨害をとられ１死二、三塁の大ピンチを迎えた。

しかし、ここからモイネロが粘る。４番トロをカーブで三邪飛、続く打者を歩かせ２死満塁も、２０２３年に広島に在籍したデビッドソンを再びカーブで三飛に仕留めた。２回は１四球許すも無失点に抑えた。

ともに負けたら終わりの準々決勝進出をかける大一番。初回から判定に抗議し両軍監督が球審に詰め寄る緊迫した展開が続いている。

Ａ組は３勝１敗で終えているプエルトリコの準々決勝進出が決まっている。だが、順位は決まっておらず、この日の試合でカナダが勝てばカナダ１位、プエルトリコ２位。キューバが勝てば１位プエルトリコ、２位キューバとなる。