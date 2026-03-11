『塔の上のラプンツェル』実写版、悪女ゴーテル役に「アガサ」キャスリン・ハーンが決定 ─ マーベルも反応

ディズニーの人気アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010）の劇場向け実写映画版にて、主人公ラプンツェルの育ての母マザー・ゴーテル役として新たに「ワンダヴィジョン」（2021）「アガサ・オール・アロング」のキャスリン・ハーンが正式に就任したことが分かった。

ディズニーの公式SNSは3月11日、「彼女に悪人を演じてほしい？いいでしょう。キャスリン・ハーンが実写版『塔の上のラプンツェル』のマザー・ゴーテル役です」とのキャプションを添えた動画を公開。ハーンは「“OOTD”の意味を知りました」と話しながら登場する。OTDとは“Outfit Of The Day（今日の一着）”の略で、その日のコーディネートを紹介するときのネットスラングだ。

ハーンは後ろに退くと、「シンプルなジーンズ、サングラス、Tシャツ……。なんていうか、普通の日です」とコーデを紹介。そのTシャツがマザー・ゴーテルのデザインである、というものだ。

You want her to be the bad guy? FINE. Kathryn Hahn is Mother Gothel in Disney's live-action Tangled. - Walt Disney Studios (@DisneyStudios)

この就任に、同じくディズニー傘下マーベル・エンターテインメントも「アガサ・オール・アロング」のハーンの映像とともに「お母様はあなたの味方（Mother knows best）」と、『塔の上のラプンツェル』のセリフを引用する形で言及した。

Mother knows best. - Marvel Entertainment (@Marvel)

マザー・ゴーテルはラプンツェルの育ての親にして事実上の悪役であり、物語における支配者。永遠の若さと美しさを求めるゴーテルは、ラプンツェルの髪を利用するために彼女を管理下に置き、「外の世界は恐ろしい」「お前を守ってあげている」と言い聞かせながら心理的に娘を支配しようとする。

この役には当初スカーレット・ヨハンソンが起用される見込みだったが、『ザ・バットマン2』や『エクソシスト』新作とのスケジュールの兼ね合いで離脱となっていた。

魔法の髪を持つ主人公のラプンツェル役にはDCドラマ「タイタンズ」のレイブン役で知られるティーガン・クロフトが決定。彼女を外の世界に導く大泥棒フリン・ライダー役には、『ゾンビーズ』シリーズのマイロ・マンハイムが起用されている。

『塔の上のラプンツェル』は、グリム童話「ラプンツェル」を原作に、ディズニーが初めて3DCGで描いたプリンセス・ストーリー。生まれてから18年間、人里離れた塔で暮らしてきたラプンツェルが、大泥棒のフリン・ライダーとともに初めて外の世界へ飛び出し、自分自身を発見していくストーリー。全世界興行収入5億9,179万ドルの大ヒットを記録し、劇中曲「輝く未来（I See the Light）」はの歌曲賞にノミネートされた。

監督は『グレイテスト・ショーマン』（2017）のマイケル・グレイシー、脚本は『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）のジェニファー・ケイティ・ロビンソンが務める。