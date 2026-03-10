150万円で狙える「200馬力超え」のホットハッチ

軽快な走りと手の届きやすい価格から、スズキ「スイフトスポーツ」は長らく国産ホットハッチの絶対的なベンチマークとして君臨してきました。

しかし、2025年11月に惜しまれつつ生産終了を迎え、その最終型などの高年式中古車は200万円から300万円程度と価格が高騰しています。

予算を150万円以下に設定すると、スイフトスポーツの場合は初期モデルや走行距離が伸びている個体が中心になってきます。

しかし、まったく同じ予算で、同等のサイズ感でありながらさらに過激な欧州ホットハッチが狙えるのをご存知でしょうか。それがプジョー「208 GTi」です。

2012年に登場した初代プジョー「208」は、扱いやすいBセグメントのコンパクトモデルとして人気を博したハッチバックです。

そのスポーティグレードとしてラインナップされたのが、プジョー伝統の「GTi」の名を冠した5人乗りの3ドアハッチバックモデルです。

2015年10月にはマイナーチェンジが施された後期型が発売され、パワートレインやフロントフェイスが一新されました。

ボディサイズは全長3975mm×全幅1740mm×全高1470mm。これは全長3890mm×全幅1735mmのスイフトスポーツ（ZC33S型）とほぼ同等の、日本の狭い道路でも全く持て余さないコンパクトなサイズ感です。

しかし、1200kgと軽量なボディの中身は、まさに本格スポーツカー顔負けのスペックを秘めています。

パワートレインには1.6リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載。デビュー当初の前期型でも最高出力200ps・最大トルク275Nmを発揮し、2015年の改良モデル（後期型）では最高出力208ps・最大トルク300Nmへとさらに引き上げられています。

前期・後期どちらを選んでも140馬力のスイフトスポーツを大きく引き離し、2リッター級スポーツカーにも引けを取らないパワーです。トランスミッションは操る楽しさを味わえる6速MTのみで、駆動方式はFF（前輪駆動）を採用しています。

さらに特筆すべきは、より過激な限定車「208 GTi by PEUGEOT SPORT」が左ハンドル専用だったのに対し、この標準モデルの208 GTiは右ハンドル仕様となっている点です。

インテリアにはブラックのレザー＆ファブリックシートが奢られ、スポーティでありながら日常使いでの利便性や上質さもしっかりと確保されています。2015年改良当時の新車価格（消費税込）は322万円でした。

しかし、現在の中古車市場では非常に魅力的な価格まで値下がりしています。実際の相場を見ると、初期の2014年式（前期型・走行13.5万キロ）で57万円、同7.2万キロで65万円という格安の個体が存在します。

さらに、状態の良い後期型の高年式モデルでも、2016年式（1.9万キロ）が総額145.8万円、2018年式（4.9万キロ）が総額145.8万円、さらには2017年式（1.1万キロ）の認定中古車であっても139万円という価格で流通しています。

つまり、スイフトスポーツの最終型を検討する予算の“半分”となる「150万円以下」の予算で、走行距離5万キロ未満の極上車や、さらに予算を抑えた格安の前期型が十分に狙えるのです。“右ハンドル×6速MT”という日本の道路事情にマッチしたパッケージングで、200馬力超えの欧州直系スポーツがこの価格で手に入るのは、中古車ならではの特権と言えるでしょう。

もちろん、トラブルが少なく安全・安心装備が充実しているスイフトスポーツもとても魅力的ですが、あえて今、150万円の予算で手に入るフレンチ・ホットハッチを選択肢に入れてみるのも面白いかもしれません。