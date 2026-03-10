この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「40代独身OLのシンプルライフ」チャンネルが、「【衣替え】40代の捨てるべき服7選！」と題した動画を公開しました。衣替えのシーズンを前に、クローゼットをすっきりさせたいと考えている人に向けて、40代が手放すべき服の具体的な基準を7つ紹介しています。



動画では、まず物理的な劣化を判断基準として挙げています。「毛玉が取れない服」や「毛羽立ちが目立つ服」は、清潔感を損なう原因になるため手放すことを推奨。また、「ヨレや汚れがある服」、特に首元や袖口の傷みは目立ちやすいため、チェックすべきポイントだと説明しています。



さらに、見落としがちなインナー類についても言及。「生地が薄くなった靴下」や「のびのびのインナー」は、着心地だけでなく、全体のシルエットにも影響を与える可能性があるとのことです。加えて、着る機会が少ないにもかかわらず増えがちな「多すぎる部屋着」も、クローゼットを圧迫する一因として見直しを提案しています。



最後に最も重要な基準として挙げたのが、「この服で誰かに会いたくない服」です。たとえ物理的な傷みがなくても、着ていて気分が上がらない、自信が持てない服は手放すサインだと解説。自分の気持ちに正直になることが、洗練されたクローゼットへの第一歩だと示唆しています。



今回紹介された7つの基準は、衣替えで何から手をつければ良いか分からない人にとって、具体的な指針となりそうです。クローゼットの中身を見直して、新たな季節を気持ちよく迎える準備をしてみてはいかがでしょうか。