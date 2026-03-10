外食大手のコロワイドは１０日、「珈琲館」や「カフェ・ベローチェ」などを運営する「Ｃ―Ｕｎｉｔｅｄ（シーユナイテッド）」を４４０億円で買収し、完全子会社にすると発表した。

企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）による事業の多角化を進めているコロワイドは、傘下の洋菓子ブランドとカフェ業態の相乗効果などを狙う。

投資会社「ロングリーチグループ」が持つシーユナイテッドの全株式を４月１日付で取得する。シーユナイテッドは「カフェ・ド・クリエ」を含む３ブランドを中心に、全国で５６３店舗（２月末時点）を展開する。コロワイドは、客層や客単価が異なる３ブランドの立地や利用場面に応じた使い分け、同一地域での集中出店など、シーユナイテッドが競争優位性を備えているとした。

コロワイドは、デザート事業に注力していて、２０２４年には、洋菓子ブランド「チーズガーデン」や洋菓子店「クリオロ」を展開する企業を買収し、グループの飲食店でのデザート販売を強化してきた。今後は、シーユナイテッドが運営するカフェへの菓子の提供などを検討する。

国内外食５位のコロワイドは、居酒屋「甘太郎」が祖業だ。近年は定食屋の大戸屋ホールディングスや、焼き肉店「牛角」の運営会社などを買収し、事業の多角化を進めてきた。Ｍ＆Ａを活用し、３０年３月期に売上収益５０００億円の達成を目指す。コロワイドでは「グループ各社が連携することで出店強化にもつなげたい」としている。