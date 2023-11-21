カフェチェーンの「カフェ・ド・クリエ」では、2023年11月22日から福袋2種の事前予約受け付けを開始します。例年、事前予約で即日完売する店舗もあるほどの人気商品です。人気商品がセットになった数量限定福袋今回の福袋は「カフェ・ド・クリエ」と姉妹ブランドの「メゾン・ド・ヴェール」で使えるフード交換チケットや、人気の焼き菓子3種、ドリップコーヒーオリジナルブレンド、コーヒー粉を使用したサステナブルなバッグがセッ