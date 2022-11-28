全国の「カフェ・ド・クリエ」「メゾン・ド・ヴェール」では、2023年1月1日より「2023年福袋」の販売を開始します。事前予約は、22年12月1日からスタートです。事前予約特典あり事前予約すると、購入時に事前予約特典として「ドリンクチケット」1枚がその場でもらえます（※事前予約終了日は店舗により異なります）。福袋は下記の2種類があります。「カフェ・ド・クリエ福袋」は、「ドリップコーヒー クラシックブレンド」をはじめ