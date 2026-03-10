タレント伊集院光（58）が、9日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の生放送を独占配信しているNetflix（ネットフリックス）の生中継番組をめぐる違和感を指摘した。

「冷静になってほしいんだけど、俺たちやられすぎだって」と主張した上で「WBCの中継さ、イニングごとに隙あらばCM入るじゃん。あれ、話違くない？ 俺の中では、もともと配信はちょいちょいCM入ったりしませんよっていうことじゃないの？ って思うんだけど、もうCM普通に入るじゃないですか」と違和感を指摘した。

さらに「地上波でサッカーの中継をやると、ちょっと緩いと。もっと硬派な中継が聞きたいのに、地上波はなんでしょうね…それが好きな人もいるんで何とも言えませんけど、松木（安太郎）さんのユーモア、ちょっときついかな、テンションきついかなっていう人がいたりとか。（生放送）途中に来る番宣ゲストは嫌だなっていうのがあったけど、お金を払って中継しているから硬派な中継をしてくれるっていうんで、おそらくそういうことに関してはサッカーの方が先輩だから」と語った。

続けて「ネットフリックスの中継さ、ゲストいすぎじゃん？ 『客席を見たら、ネットフリックスのONE PIECEのメンバーいました！』みたいな。『いました！』じゃねえよ。ギャラ払って呼んでんだろっていう。それ以外にもやたら人がいたりとか。ちょっとずつ、ゴールをずらされてる感じってすごくない？」と投げかけた。