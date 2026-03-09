この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「真冬に逆戻り」気象予報士が警告する“寒の戻り”の正体とは？太平洋側で積雪の可能性も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真さんが運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【週間解説】寒の戻り 太平洋側でも降雪あり 積雪の可能性は？」と題した動画を公開しました。春の陽気から一転、週の後半にかけて訪れる「寒の戻り」について、そのメカニズムと影響を詳しく解説しています。



動画で松浦さんは、日本の上空に流れ込む強い寒気が今回の「寒の戻り」の要因だと指摘。「3月下旬とは思えないような、真冬並みの寒気が南下してくる見込みです」と述べ、気温が急降下するタイミングを解説しました。



特に注目されるのが、関東甲信など太平洋側での降雪の可能性です。松浦さんは、地上気温だけでなく上空の寒気の強さが鍵を握るとし、「降水が予想されるタイミングで、気温が予想以上に下がれば、平野部でも雪になる」と分析。複数の気象モデルのシミュレーションを比較しながら、積雪に至るシナリオにも言及しています。通勤や通学の時間帯に影響が出る可能性も示唆し、交通情報への注意を促しました。



気温の変動が大きくなる一週間。松浦さんの解説を参考に、服装の準備や週末の計画を立ててみてはいかがでしょうか。最新の気象情報をこまめに確認することが大切です。



【今週の「寒の戻り」要点まとめ】

[期間]

・週の半ばから週末にかけて



[気温]

・全国的に平年を大きく下回り、真冬並みの寒さになる日も



[降雪・積雪の可能性]

・関東甲信など太平洋側の平野部でも降雪の可能性あり

・山沿いでは積雪に注意が必要



[注意点]

・急な気温変化による体調管理

・路面凍結や交通機関の乱れの可能性