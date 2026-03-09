【Tales from the Mabinogion】 2026年 発売予定

Stevie Jay Gamesは、PC（Steam）用RPG「Tales from the Mabinogion」について日本語対応を行なうと発表した。2026年内に発売予定。

本作は中世ウェールズ文学「マビノギオン」を基にしたRPG。Dyfedの君主「Pryderi」となり、足跡や道しるべを探して物語を紡ぐという。ゲームは全てウェールズ語で展開され、多言語字幕に対応する。

日本語展開の決定に伴い、トレーラーに日本語字幕を付けたものが本作公式Xアカウントで公開されている。

(C)Stevie Jay Games