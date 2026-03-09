中世ウェールズ文学「マビノギオン」を基にしたRPG「Tales from the Mabinogion」日本語対応で2026年内発売
【Tales from the Mabinogion】 2026年 発売予定
Stevie Jay Gamesは、PC（Steam）用RPG「Tales from the Mabinogion」について日本語対応を行なうと発表した。2026年内に発売予定。
本作は中世ウェールズ文学「マビノギオン」を基にしたRPG。Dyfedの君主「Pryderi」となり、足跡や道しるべを探して物語を紡ぐという。ゲームは全てウェールズ語で展開され、多言語字幕に対応する。
日本語展開の決定に伴い、トレーラーに日本語字幕を付けたものが本作公式Xアカウントで公開されている。
先日、日本の皆様からのすばらしい励ましと熱意あふれる言葉を拝見しました。心から感謝申し上げます。- Tales from the Mabinogion (@MabinogionGame) March 7, 2026
本作はウェールズの古き物語からひらめきを受けた、非常に小規模な独立プロジェクトです。チームの本拠地から遠く離れた地でも共感を呼んだ様子に、大変胸をうたれました。… pic.twitter.com/X5T31gepHD
(C)Stevie Jay Games