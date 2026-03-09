【最終日】Amazon 新生活セールで「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」が最大60%OFF

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日最終日です。今回はセール対象商品の中からTAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）のメンズファッションアイテムをご紹介。ON/OFF問わず活躍するアイテムが揃っていますよ。

「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」とは？

日本の確かなモノづくり技術を背景に、トラディショナルな英国スタイルに「遊び心」を融合させたメンズウェアを提案。多彩なライフシーンを生きる大人の男性に向けて、トータルなスタイリングを通じ、装うことの楽しさと上質な品格を届け続けています。

肉厚で、豊かなシボ感が特徴。シングルライダースジャケット

ジャージ素材のシアサッカーストライプを使用したシャツ

同じくシアサッカーストライプを使用した7分袖シャツ

薄い、軽い、扱いやすい。春夏対応のシャツパーカ

動きやすさとスタイリッシュさを両立させたジャケット

肩が落ちたデザインで、カジュアルシーンにも馴染むテーラードジャケット

色々なシーンで活躍する、あわせやすいテーパードパンツ

冠婚葬祭から普段使いまで、丁度良いデザインとサイズ感のクラッチバッグ

通勤や通学にも最適。30Lと大容量のバックパック

ミニマルデザインで、スーツスタイルにもフィットするバックパック

軽量で撥水性のある機能的バッグパック

スッキリした前胴デザインに隠し縦ファスナーポケットが使いやすいトート

A4サイズ収納可能。大容量でスタイリングの主役になるバッグ

高品質ながら、コストを最小限に抑えた革小物シリーズ

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。