【最終日】Amazon 新生活セールで「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」が最大60%OFF
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日最終日です。今回はセール対象商品の中からTAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）のメンズファッションアイテムをご紹介。ON/OFF問わず活躍するアイテムが揃っていますよ。

「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」とは？


日本の確かなモノづくり技術を背景に、トラディショナルな英国スタイルに「遊び心」を融合させたメンズウェアを提案。多彩なライフシーンを生きる大人の男性に向けて、トータルなスタイリングを通じ、装うことの楽しさと上質な品格を届け続けています。

→ Amazon「TAKEO KIKUCHI」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

肉厚で、豊かなシボ感が特徴。シングルライダースジャケット


TAKEO KIKUCHI

[ ティーケー タケオキクチ ] ブルゾン/ジャンバー シングルライダースジャケット C0155175 メンズ

18,700円 → 12,155円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ジャージ素材のシアサッカーストライプを使用したシャツ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] カジュアルシャツ 【抗菌防臭/シーズンレス】シアサッカー ジャージシャツ 07081506 メンズ

17,600円 → 14,079円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



同じくシアサッカーストライプを使用した7分袖シャツ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] カジュアルシャツ 【抗菌防臭/7分袖】サッカージャージ ストライプシャツ 07081082 メンズ

17,600円 → 8,096円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



薄い、軽い、扱いやすい。春夏対応のシャツパーカ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] パーカー 【軽羽織】リップル プリント シャツパーカ 07082516 メンズ

28,600円 → 11,440円（60%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



動きやすさとスタイリッシュさを両立させたジャケット


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] テーラードジャケット 【360°ストレッチ/セットアップ対応】None Of Stress ジャケット 93141009 メンズ

44,000円 → 24,431円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



肩が落ちたデザインで、カジュアルシーンにも馴染むテーラードジャケット


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ ティーケー タケオキクチ ] テーラードジャケット キャバリーツイルジャケット 17041010 メンズ

27,500円 → 13,750円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



色々なシーンで活躍する、あわせやすいテーパードパンツ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] パンツ(単品) 【ONOFF/セットアップ対応】メランジ シャークスキン ストレッチ パンツ 93171021 メンズ

22,000円 → 9,900円（55%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



冠婚葬祭から普段使いまで、丁度良いデザインとサイズ感のクラッチバッグ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] クラッチバッグ 【冠婚葬祭】ブラックレザー クラッチバッグ G8701070 メンズ

13,200円 → 9,900円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



通勤や通学にも最適。30Lと大容量のバックパック


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] リュック 【大容量/ONOFF】ラージキャパシティー バックパック G8701360 メンズ

17,600円 → 13,200円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ミニマルデザインで、スーツスタイルにもフィットするバックパック


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] リュック 【撥水】ライトウエイト 2WAYリュック G8701330 メンズ

22,000円 → 16,500円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量で撥水性のある機能的バッグパック


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[タケオキクチ] 撥水 ライトウェイト バックパック

18,700円 → 14,025円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スッキリした前胴デザインに隠し縦ファスナーポケットが使いやすいトート


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ タケオキクチ ] ビジネスバッグ メランジピンヘッド ブリーフトート 07004302 メンズ

14,969円 → 13,365円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



A4サイズ収納可能。大容量でスタイリングの主役になるバッグ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[ティーケー タケオキクチ] ルーズビッグショルダーバッグ／たすき掛け／ビッグ／A4サイズ収納可能

5,500円 → 4,675円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高品質ながら、コストを最小限に抑えた革小物シリーズ


TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)

[タケオキクチ] 二つ折り財布 本革 メンズ TKW-00422 当社限定 別注モデル トリトーニ 【14】 ブラウン

11,000円 → 8,882円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Champion

Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ

5,830円 → 3,040円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


GUNZE(グンゼ)

(グンゼ) G.T.HAWKIN 厚手 インナーシャツ Tシャツ兼用可 3枚組 1枚でも着用可 よれにくい クルーネック 綿100％ H15133 メンズ

2,420円 → 1,861円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

Champion Tシャツ 半袖 綿100% 定番 COTTON USA ワンポイントロゴ刺繍 ショートスリーブTシャツ ベーシックC3-P300Z/C3-X352LメンズL

2,970円 → 1,540円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

Champion パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツC3-W101Zメンズ

6,300円 → 3,105円（51%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「TAKEO KIKUCHI」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります