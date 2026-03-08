モデルの山田優（41）がモノトーンコーデを公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】山田優、“ホテルみたいな豪邸”＆私服ショット（複数カット）

これまでに、「たまには、お弁当作りの様子を撮ってみました！」「らっきょうをひたすら むく」と紹介したキッチンでの動画をはじめ、バスルーム、トイレなど広々とした自宅の様子をInstagramで公開してきた山田。

ファンからは「抜群のセンス！」「トイレがオシャレすぎて！」「これがおうちのキッチン…ステキすぎます」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など多くの反響が寄せられていた。

「美しい」モノトーンコーデ公開し反響

また美脚が際立つショートパンツスタイルや、おへそがのぞくミニ丈コーデなど、そのスタイルも話題を呼んでおり、6日の投稿では「Black&White」とつづり、モノトーンコーデでポーズを決める写真を複数枚公開した。

この投稿には、「いつもカッコ可愛い！」「美しい」「クールビューティー！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）