業界人が明かす「松本人志のテレビ復帰」が難しい3つの理由…『ダウンタウンプラス』失速で見えた厳しい現実

ダウンタウン・松本人志が“テレビ復帰”したことに反響が集まっている。

3月1日夜、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』（日本テレビ系）の放送中に流れた「高須クリニック」のCMに松本が出演。高須克弥院長らが会議をしているシーンにヒゲ、メガネ、黒髪カツラをつけた松本が1秒程度映された。

週刊誌報道を受けた2024年1月の活動休止以降、2年あまり地上波には出演しなかっただけに驚きの声があがるのも無理ないだろう。昨年11月には有料動画配信サービス『DOWNTOWN＋』で“お笑い”復帰は果たしていたが、“地上波”復帰のメドは立っていなかった。

しかしこれはあくまで有力スポンサーの強力な後押しによるもの。テレビ業界ではフジテレビ騒動以降、リスク回避の意識がさらに高まっており、報道路線へのシフトを打ち出した日本テレビの動向も含め、松本のテレビ本格復帰への道のりはなお険しいとみられている。後編では、松本人志の今後の活動の展望と、配信サービス『DOWNTOWN＋』の行方に迫る。

「松本人志で笑えるか」シビアな評価

今回のCM出演に関しては「起訴も立件もされていない」「警察も動いていない」「証拠すらないのに干すのはおかしい」などと擁護の声があがっていた。週刊誌報道への不信感も含め、このような声があるのも当然かもしれない。

それでも報道の内容が悪質だったうえに、5億5000万円を請求する訴訟を起こし、自ら取り下げてしまった。また、本人は『ワイドナショー』（フジテレビ系）でさんざん不祥事の芸能人を斬ってきたにもかかわらず、自分は語らないなどの姿勢に対する嫌悪感を拭うのは簡単ではないだろう。

出演したとしても「『松本人志で笑える』という人がどれくらいいるか」「松本の支持層は40〜50代の男性で収益性が低い」という問題が立ちはだかる。松本のファンがいくら声をあげたところで数字を得られなければ、テレビ局が積極的に起用することは考えづらい。

松本がお笑いのレジェンドであり、テレビ業界に貢献してきたのは誰の目にも明らかだが、近年は数字面での評価を得ていたわけではなかった。

前述した『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』は日曜23時25分からの深夜番組に過ぎず、すでに終了した『まつもtoなかい』（フジテレビ系）、『ダウンタウンDX』（読売テレビ、日本テレビ系）、『人志松本の酒のツマミになる話』（フジテレビ系）。さらに今春でのレギュラー放送終了が確定的な『クレイジージャーニー』（TBS系）も十分な数字は獲れていなかった。

一方、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）と『探偵！ナイトスクープ』（ABC・テレビ朝日系）は松本よりも企画ありきでスタッフへの支持が厚い番組。実際、松本が不在になってからも変わらず支持を得ているだけに、少なくとも「絶対にいてくれなければ困る」という存在ではないのだろう。

騒動前から「特番の人」だった

振り返ると松本は2010年代から「レギュラー番組ではなく“特番の人”」という声もあがっていた。

『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系）、『キングオブコント』（TBS系）の2大お笑い賞レースを筆頭に、『IPPONグランプリ』（フジテレビ系）、『お笑いの日』（TBS系）、『まっちゃんねる』（フジテレビ系）、『お笑いアカデミー賞』（TBS系）などの大型特番におけるシンボリックな存在として君臨。

松本は主にトークにオチをつけて笑いを取っていたが、それは番組のメインではなくサブの要素だ。業界内では騒動前から現在まで「すでにプレイヤーではなく象徴のようなポジションだった」という声が散見される。

さらに騒動があったことで、レギュラー番組では起用リスクが大きい割に得られるリターンが小さくなり、「地上波への本格復帰を果たしたとしても特番中心」とみるのが自然だろう。

また、昨秋の『DOWNTOWN＋』スタートで、「特番の人」から「有料配信の人」という見方に変わっていった。松本と直接仕事をしていた人を除けば、どこまで本気で地上波への復帰を願っているかと言えばあやしく、「幅広い層に向けたバラエティではなく、自分のファンを相手にお金を稼ぐ人になっていくのだろう」と冷静に見るテレビマンは少なくない。

ただそれでも民放各局としては「松本というより、吉本興業に配慮したい」というニュアンスがある。『DOWNTOWN＋』への人的・物的投資を見れば、松本に対する吉本興業の期待が変わらないことがわかるだろう。松本を慕う後輩芸人を起用したい民放各局は、慎重になりながらも復帰の道を閉ざさず、レジェンドとして丁寧に扱うことが求められる。

『DOWNTOWN＋』の現状と未来

では松本自身は地上波復帰についてどうなのか。実績とスキルへのプライド、あるいは「それほど悪いことはしていない」という思いなどもあって、自ら「出たい」と言うことはないのではないか。

実際、今回のCMも高須院長が「無理やり出ていただきました」と語っていた。しかし、高須院長いわく松本はノーギャラでCM出演したようであり、現在の主戦場であるネットCMを選ばなかったところにも、地上波への思いがにじんでいた。

最後に『DOWNTOWN＋』にふれると、松本がやりたい笑いを追求し、ファンを喜ばせられる有意義な場であることは間違いないところ。しかし、スタート2週間で会員数50万人超というロケットスタートを切ったあとは、話題にあがる機会が少なく、やはりファン向けのビジネスという意味合いが濃くなりはじめているのかもしれない。

その後の会員数が報じられないこともあって、取材した複数のテレビマンが「最初だけで解約した人が多そう」「実際に見ている人は多くても20〜30万人くらいでは」という見方で一致していた。ちなみに『DOWNTOWN＋』のYouTubeチャンネル登録者数は約46万人だが、スタート当時は100〜200万回だった動画再生数はこの約2か月で10万回前後にまで下がっている。

今後は期待される浜田雅功との共演だけでなく、大物芸能人の起用などの起爆剤も多く、初動時の盛り上がりを再び生み出すことも可能だろう。ただそれでも地上波とは1桁から10桁レベルで視聴者数が異なるファン向けのビジネスであることは変わりそうにない。

だからこそ、そんな地上波の第一線で活動し続けてきた松本にしてみれば「自分のファンではない人々も笑わせたい」と感じて本格復帰を模索していくのではないか。

・・・・・・

