Everything there is online aboutW3 is linked directly or indirectlyto this document, including an executivesummary of the project, Mailing lists, Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .(以下略)やはりシンプルなコードであり、なおかつ時代を感じさせる記述が随所に見られます。・タグが存在しない・タグが存在しない・タグの代わりに タグが使用されている・ タグ中に タグが存在している・タグにname属性がある タグは早々と姿を消したタグであり、タグのname属性もHTML5以降は非推奨化されているので記事作成時点では目にする機会はほぼありません。またトップページと見比べてみてもタグやタグの欠如など記述上の不一致が見られる点からHTMLの記述にも試行錯誤があったであろうことをうかがい知ることができます。「History」というリンクに「プロジェクトの履歴の概要」と説明されているのでクリックして移動します。「世界初のサイトは一体いつ作成されたのか？」という問いに対する答えが見つけられそうです。WWW Project Historyhttps://info.cern.ch/hypertext/WWW/History.htmlページを下にたどると、最後に以下の項目がありました。よって、このサイトが作成されたのは最終的に「1992年8月」ということになります。