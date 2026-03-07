この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「私が頑張れば何とかなる」はもう限界！妻だけが抱える“見えない負担”の過酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「何も問題はないのに、妻の心が折れていく」と題した動画を公開。家事や育児、仕事の両立だけでは説明がつかない、妻たちが抱える「見えない負担」の正体について、5つの項目を挙げて詳しく解説した。



動画の冒頭で岡野氏は、多くの妻が「何がこんなにつらいのかわからない」「休んでいるはずなのに回復しない」と感じながらも、「私の努力が足りないから」と自分を責めているケースが多いと指摘。その疲弊の背景には、誰にも評価されず、引き継がれることもない「終わりのない役割」があると語る。



岡野氏はこの「見えない負担」の正体として、まず「家庭の感情を背負い続ける負担」を挙げた。夫や子どもの機嫌を常に感じ取り、家庭内の空気を調整する役割を無意識に担うことで、自身の感情は後回しになってしまうという。次に「先の先まで考え続ける負担」として、家計や教育費、親の介護など、まだ起きていない未来の問題まで常に考え続けることで「脳も心も休まらない状態」に陥っていると説明した。



さらに、「文句を言わない役を引き受けてきた負担」にも言及。家庭が壊れないよう「私さえ我慢すれば」と本音を飲み込み続けた結果、「もう何を言っても無駄」という諦めが心に積もっていくと語る。また、「家族の人生まで背負っている感覚の負担」として、子育てや夫の問題など、あらゆる出来事を「私の育て方が悪かった」「私の支え方が足りなかった」と自分の責任として捉え、家族全員の人生を一身に背負っているような重圧を感じてしまうと分析した。



最後に、最も根深い問題として「『それでも私が頑張らなきゃ』と思わされてきた負担」を提示。これは性格や気質の問題ではなく、家庭の中で「そうしないと回らない構造」があったからだと述べた。岡野氏は「まさに私のことだと感じたら、それが答えなんです」と語りかけ、「まずはもうこれ以上一人で背負わなくてもいいと自分に許可を出してあげること」が重要だと締めくくった。