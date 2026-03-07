この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『足３本のカニに生きエサを与えたらスイッチ入った。』と題した動画を公開しました。動画では、多くの足を失ったサワガニが、ハンディキャップをものともせず生き餌のミミズを器用に捕食する様子が捉えられています。



投稿者の自宅水槽で飼育されているこのサワガニは、左右のハサミを含め多くの足を欠損しており、残っているのは左側の足1本と右側の足2本の計3本のみです。これまでは動きの少ないエサを与えていましたが、今回は体の再生に必要な栄養をつけるため、庭で捕獲した生きたミミズを与える「初めての試み」が行われました。



獲物を掴むハサミを持たないサワガニですが、目の前に落とされたミミズに素早く反応します。当初は逃げようとするミミズに苦戦するものの、残った足を巧みに使ってミミズを抱え込むように押さえつけ、徐々に口元へと運び始めました。その様子に投稿者も「足1本でも器用に運ぶ」と感心し、生きるための執念を感じさせる捕食シーンが展開されます。



最終的にサワガニは、自分と同じくらいの長さがあるミミズを見事に完食しました。投稿者は、しっかりと栄養を摂ったサワガニに対し「次の脱皮で回復できるんじゃないか」と期待を寄せています。不自由な体でも懸命に命を繋ごうとするサワガニの姿は、多くの視聴者に生命の力強さを感じさせる内容となっています。