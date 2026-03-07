山口vs鳥栖 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](みらスタ)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 14 下堂竜聖
MF 2 小澤亮太
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
MF 25 藤森颯太
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
FW 11 藤岡浩介
FW 20 末永透瑛
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
DF 76 磯谷駿
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 22 弓場堅真
MF 88 塩浜遼
FW 15 酒井宣福
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
MF 14 堺屋佳介
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
