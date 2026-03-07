子どもの保育料「月8万円」がキツイです…扶養内「時給1200円・月収8万円」なら、いっそパートを辞めて“自宅で子どもを見る”ほうがいいでしょうか？ 保育園に預けるメリットも確認

保育料は家庭により異なる

現在の幼児教育・保育の無償化は、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもを対象としており、多くの自治体では0歳から2歳児の保育料の一部は保護者の負担です。

保育料は世帯の所得に応じて算定されるため、家庭により異なります。多くの自治体では補助金を出して保護者の負担を減らしているため、収入が同じくらいの人でも自治体によって保育料が異なるため、保育料が月8万円近くになることもあります。

各自治体のホームページなどで保育料は確認できるので、保育園の申請前にどれくらい保育料がかかるのかをある程度予想することは可能です。ただし、保育料は市町民税課税額に応じて変わるため、実際に入所してみると思っていたよりも高額だったというケースもあるのです。



扶養内で働くと収入が保育料を下回ることも

保育料が高額の家庭では、子どもを預けて扶養内で働いていると、収入が保育料を下回ることがあります。例えば、時給1200円で1日4時間、週4日で働く場合、月の収入は8万円ほどになります。保育料が8万円近くかかる家庭であれば、パート代がそのまま保育料になってしまい、働く意味が分からなくなってしまうのではないでしょうか。

0歳から2歳くらいの子どもがいると、突然の子どもの体調不良などで仕事を休むこともあり、思うように働けず月のパート収入が8万円以下になってしまうこともあるかもしれません。

また、保育園では、子ども服が大量に必要となったり、お昼寝用の布団を用意しなければならなかったりするため、さらに費用がかかることもあります。



保育料が高くても保育園に預けるメリットはある？

保育料が高いなら、パートを辞めて自宅で子どもを見るほうが良いのでは？ と考える人もいるでしょう。もちろん、それも1つの考え方です。

しかし、子どもが小さなうちに入所しないと、保育園に入ることが難しい地域もあります。無償化の対象となる3歳で保育園に入れようと思っても、入れないことがあるのです。パートを辞めると就業状況が求職中になるため、保育園の入所がより難しくなることが考えられます。

そのため、保育園になかなか入ることができない地域や、希望の園に入れた場合などの状況によっては、たとえ保育料でパート代が消えてしまうとしても、保育園に預けたほうが良いかもしれません。



扶養内パートで働きながらの保育園は、メリットもデメリットもある

0歳から2歳児の子どもの認可保育園の保育料は、世帯の収入に応じて算出されるため、自治体や家庭により異なります。月8万円ほどかかる場合もあり、扶養内で働くと収入のほとんどが保育料で消えてしまうというケースも珍しくはありません。子どもの体調不良などで思うように働くことができず、家計がマイナスになってしまうことも想定されます。

しかし、地域によっては保育園に入ることが難しく、タイミングを逃すと入りたい時期に希望の園に入れないこともあるため、注意が必要です。好きなタイミングで保育園に入所でき、働く・子育てに専念するといった選択が自由にできるような社会になればうれしいですね。



