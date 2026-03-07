「今日好き」で話題の美少女・百田汐里、『週プレ』で魅せた純度100%ピュアグラビア

百田汐里が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。

百田汐里 ©青山裕企／集英社

【プロフィール】

百田汐里（ももた・しおり）

2007年8月19日生まれ大阪府出身 身長168cm

特技＝キックボクシング

趣味＝マリンスポーツ

ABEMAの人気番組『今日、好きになりました。』への出演で人気を集め、「制コレ24」のメンバーにも選出。東京オートサロンイメージガール「A-class」の2026年度メンバーにも選ばれ、活動の幅が広がっている。

公式Instagram【@shiori_08.19】

公式X【＠shiori819】

公式TikTok【＠shiorinrin819】

今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】百田汐里写真集「汐の余白」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】百田汐里写真集「汐の余白」©青山裕企／集英社

＜特集情報＞

WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる

「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』11号は3月2日に発売！