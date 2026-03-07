アルピナハイエース!?

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はCRSブースに展示されていた「CRS LichtBlick｣をご紹介します。

CRSはハイエース／キャラバンを得意とする専門店であり、これまでにも数多くのカスタイマイズカーやコンプリートカーをリリースしてきたことは知られるところ。そんなCRSが手掛けた「CRS LichtBlick」は、ドイツの名門チューナーが手掛けるコンプリートカー「アルピナ」をオマージュした上品な仕上がりとなっているのが大きな特徴。

ベースとなっているのは標準ボディの2.リッターガソリン車で、エクステリアには同社のESSEXブランドのフロントリップスポイラーVer.4、バッドパネル、オーバーフェンダー、リアウイングVer.1というシンプルな構成ですが、ボディカラーをシックなグリーンでオールペイントし、ゴールドのピンストライプを入れることで“らしさ”を演出。

足回りにはESSEX 14段調整式ショックアブソーバーとCRSモーションコントロールビームを装着することで、上品なローダウンとしなやかな乗り心地を実現し、TEEPEE トラヴォイマフラー powerd by HKSやbradoハイパーチャンバー、MUSCLEMAGIC EXマニ、GENBスーパーキャタライザーを装着することでファインチューニングを実現しているのもポイント。

そして足元にはこの車両を制作するきっかけともなったフィンスポークデザインが美しいESSEX EFの19インチホイールを装着し、右側にはシルバーディスク、左側にはゴールドディスクとすることで左右で異なる印象をプラスしていました。

インテリアではフロントシートにこちらもドイツブランドであるレカロ製シートを装着し、リアシートには同様のテイストで作られたシートカバーを装着。ステアリングにはナルディをチョイスすることでエクステリアと同様、大人でシックな仕上がりとなっています。

ハイエースのカスタイマイズというとド派手なものや近年ではアゲ系のものが主流となっていますが、CRS LichtBlickのような大人な仕上がりのカスタイマイズも大いにアリと言え、ガレージにホンモノのアルピナとともに並んでいたらかなりイケていると言えるのではないでしょうか。