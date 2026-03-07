バイエルンvsボルシアMG スタメン発表
[3.6 ブンデスリーガ第25節](アリアンツ・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 47 David Santos
MF 49 Maycon Douglas Cardozo
FW 7 セルジュ・ニャブリ
監督
ビンセント・コンパニ
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 38 H. Bolin
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 36 W. Mohya
FW 8 アレホ・サルコ
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります