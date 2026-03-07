[3.6 ブンデスリーガ第25節](アリアンツ・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 20 トム・ビショフ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

MF 47 David Santos

MF 49 Maycon Douglas Cardozo

FW 7 セルジュ・ニャブリ

監督

ビンセント・コンパニ

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 9 フランク・オノラ

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

MF 38 H. Bolin

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 36 W. Mohya

FW 8 アレホ・サルコ

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります