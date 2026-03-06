長居球技場が「YANMAR HANASAKA STADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム）」に

セレッソ大阪は3月6日、長居球技場のネーミングライツをヤンマーホールディングス株式会社が取得し、4月1日以降の新愛称が「YANMAR HANASAKA STADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム、略称／ハナサカ）」に決まったと発表した。

現在の愛称はヨドコウ桜スタジアム。クラブによればネーミングライツ契約は2026年4月1日から2031年6月30日までの5年3か月間。4月以降は“ハナサカ”へと生まれ変わる。

新愛称について、公式サイトでは「“人の可能性を信じ、挑戦を後押しする”というヤンマーに創業以来受け継がれる精神を象徴しています。また、セレッソ大阪では、“未来に美しい花をたくさん咲かせたい”という思いを込めた育成サポートクラブ『ハナサカクラブ』を運営しています。セレッソ大阪は、ヤンマーの『HANASAKA』の精神に深く共感するとともに、両者の理念が相乗することで、選手たちが挑戦し、その姿を多くの人々がワクワクしながら後押しする場を創出し、スポーツ文化の振興や次世代を担う人材育成をともに実現してまいります」と説明されている。

SNSでは「桜が消えたのは寂しいな」「ヨドコウも好きな名前だったから残念」「やっとキンチョウよりヨドコウに慣れたところやのに」と慣れ親しんだ名称の変更に戸惑う様子のファンもいる一方で、「セレッソらしいネーミング」「いい名前」「声に出したらテンポがいいね」といったコメントもあり、「花を咲かせる」の表現がタイトル獲得を想起させるものなだけに、ポジティブな声も上がっていた。