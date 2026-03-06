米ホワイトハウスの公式Xが3月5日に投稿した内容が、ポケモンシリーズ初のスローライフゲーム「ぽこ あ ポケモン」をほうふつさせるとして物議を醸している。

ホワイトハウスが投稿した画像は「ぽこ あ ポケモン」のゲーム画像をほうふつさせるもので、中央には「make america great again(アメリカを再び偉大に)」の政治的スローガンが掲載されている。画像には、人気キャラクター「ピカチュウ」の姿も確認できる。

現地時間5日配信の米・ニューヨークタイムズ紙(電子版)は、「ポケモン社がホワイトハウスの政治的ミームに反対」と題して報じ、「The Pokemon Company Internationalはこれらの投稿に一切関与しておらず、知的財産についても使用許可をしていない」との関係者のコメントを伝えた。

Nintendo Switch2ソフト「ぽこ あ ポケモン」は3月5日に発売されたばかりのポケモンシリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲームで、「ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが、ポケモンたちと新しい暮らしを築いていく」としている。

SNSでは「本当いい加減にしてくれ」「ホワイトハウス公式、まさかパロディアカウントじゃないよなあと思っていたらマジモンの公式だったので頭を抱えている」「あかんやろ」などの批判の声が相次いでいた。