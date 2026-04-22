記事ポイントNintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」が2026年4月23日に発売ダウンロード版4,000円（税込）、パッケージ版5,500円（税込）で1人用RPGとして展開9種族、16職業、最大6人パーティーによる自由度の高い冒険を楽しめる作品メビウスが、Nintendo Switch版「エルミナージュORIGINAL 〜闇の巫女と神々の指輪〜」を2026年4月23日に発売します。自由度の高いキャラクターメイキングや、ランダ