¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê31¡Ë¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£5Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÏ»²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢4»Íµå1»àµå¤ÈÂç¹Ó¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Èï°ÂÂÇ¥¼¥í¤Î1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£Æ£Ï²¤é¤·¤¤Åêµå¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢´®¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁê¼ê¤ÎÃæÆü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼·²ó¡¢È´¤±¤¿150¥¥í¤¬ÀèÆ¬¤Î±»ô¤Îº¸ÏÓÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£µå¾ì¤¬ÅÜ¹æ¤ÈÈáÌÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ë½Åê¤È»Íµå¤Ç¤¤¤è¤¤¤èàÀ©µåÉÔÇ½¾õÂÖá¤Ë´Ù¤ë¤ä¡¢ÃæÆü¤Î°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥µ¥Î¡¼¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¼¾¾¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡Æ£Ï²¤ÈÃæÆü¤Ë¤ÏÀõ¤«¤Ê¤é¤Ì°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Æ£Ï²¤Î½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£Ï²¤ÎÀ©µåÆñ¤òÈãÈ½¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤Î´éÌÌÉÕ¶á¤ËÈ´¤±¤ë°ÊÊ¤ò·Ù²ü¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤ò9¿ÍÊÂ¤Ù¤ë°ÛÎã¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£·ë²Ì¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òµö¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÆ£Ï²ËÜ¿Í¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¤Êü¤¿¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ÃæÆü¥µ¥¤¥É¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£Ï²¤ÏºòÇ¯¡¢6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆüÀï2»î¹ç¤Ç¤Ï1¾¡¤ò´Þ¤àËÉ¸æÎ¨0.75¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£»àµå¤ò·Ù²ü¤·¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ë°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¤«¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Ë¸þ¤±¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¡£¤³¤ÎÆü¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¡ÊÀ©µåÆñ¤Ï¡ËÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ï¡¹àÁª¼ê¤ò¼é¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ëá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°æ¾å´ÆÆÄ¤¬±¦ÂÇ¼Ôµ¯ÍÑ¤ÎÁ°¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÊÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤¿¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿Æ£Ï²¤Î»×¤¦Ôä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥³¥ó¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢Æó·³¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£Ï²¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÊÆµå³¦¤«¤éU¥¿¡¼¥ó¸å¡¢£¶»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¡£ËÉ¸æÎ¨4.09¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡¢¸ºÊð¤É¤³¤í¤«3000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¡ÈÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡É¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡£
