5月末に活動を終了する嵐の新曲「Five」のミュージックビデオが5日、公式YouTubeで公開された。

ミュージックビデオでは、バスに乗った5人が和気あいあいと過ごす姿が描かれている。4日に配信が始まった同曲は、2020年10月30日配信の「Party Starters」以来約5年5カ月ぶりの新曲。グループにとって最後の曲でありながら、明るい未来への続きを思わせる前向きな歌詞と世界観がミュージックビデオでも映し出されている。MVも同年11月3日に公開された同曲のもの以来。公開開始から30分で再生回数は2万回を超えている。

「Five」の作詞はHIKARI氏、作曲はHIKARI氏と石塚知生氏、編曲は石塚氏が手がけた。嵐の数々の楽曲製作に携わってきた両者はファンにとってもなじみ深い存在。HIKARI氏は、これまでに嵐の楽曲では「迷宮ラブソング」「ワイルド アット ハート」の編曲を担当。他グループでは、Snow Manのデビュー曲「D．D．」の作曲と編曲も担当している。

5日に発表された「オリコンデイリーランキング」で、ストリーミングとデジタルシングルで同時1位を獲得。デイリー再生数とデイリーダウンロード数で、ともにグループ最高を記録。配信開始日初日の再生数は、オリコン史上最高となる320万8857回を記録した。