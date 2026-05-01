9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』が4月29日に公開された。このほど、シークレットキャストが解禁され、主人公・坂本太郎（目黒）の命を狙う最凶の敵・X（スラー）を志尊淳が演じていることが明らかになった。【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂