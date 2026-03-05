この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【期間工】アイシン｜入社祝金100万円もらう前に脱落する人の特徴5選」と題した動画を公開した。入社祝い金100万円という高待遇で知られるアイシン期間工だが、それを受け取る半年後を待たずに退職してしまう人の傾向と、逆に向いている人の適性について工場転職のプロが解説した。



ケンシロウ氏はまず、アイシン期間工は採用のハードルが高いにもかかわらず、早期に辞めてしまう人が「意外と多い」と語る。その筆頭として挙げられたのが「真面目すぎる人」だ。初めての工場勤務ではミスは付き物だが、真面目な人ほど初期の失敗を引きずりやすく、完璧を求めすぎてメンタルを消耗してしまうという。また、部品製造ゆえの「残業の多さ」や「単純作業の繰り返し」に耐えられず、ライフワークバランスや仕事へのやりがいを見失うケースも指摘された。



さらに、「長期で働きたい人」にとってもアイシンは最適解ではない可能性があると分析された。半年間で100万円のインパクトは大きいものの、長期的な時給換算や満了金の積み立て額を考慮すると、派遣社員の方が稼げる場合があるためだ。加えて、完全な昼夜逆転となる交代勤務への適応が難しい人も、継続が困難になると述べた。



一方、向いている人の特徴として、ケンシロウ氏は「短期就業」「明確な資金目的」「単純作業への耐性」の3点を挙げる。特に、毎日同じ作業をコツコツ続けられることは「才能」であり、半年で100万円を得るための強力な武器になると結論付けた。