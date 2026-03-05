深夜バス「全廃」の衝撃

東京都交通局は2026年3月2日、都営バスの路線変更等（ダイヤ変更）について発表しました。乗務員不足により、複数の系統の廃止や運行パターンの変更など、大きな変更となります。

なかでもSNSで話題となっているのが、「深夜運行の休止」です。次の6系統が3月31日をもって運行を休止します。

【深夜02】王子駅前〜豊島五丁目団地

【深夜03】西葛西駅前〜なぎさニュータウン〜コーシャハイム南葛西

【深夜07】品川駅港南口〜八潮パークタウン《循環》

【深夜11】王子駅前〜ハートアイランド東〜新田二丁目

【深夜12】船堀駅前〜京葉交差点〜新小岩駅前

【深夜13】東京駅丸の内南口〜有明一丁目

これらは始発駅を23時以降に発車し、2倍の運賃を徴収しているバスです。「深夜」の系統はもともと1988年、終電終了後の25時（午前1時）以降に発車する「ミッドナイト25」の愛称で運行が始まりました。ただし近年はコロナ禍などの影響もあり最終時間帯が繰り下がり、25時以降に発車するものはなくなっています。

このほか、この3月で運行の短縮や路線の休止などを行う系統が11あり、特に土休日の運行が縮小されます。はとバスなどへ運行委託していた路線が直営に移管されたり、営業所の受け持ち変更などが発生します。

SNSでは「深夜バス全廃痛いな」「完全休止になるのはショック」「それだけ乗務員不足が深刻なのか」といった声が相次いでいます。