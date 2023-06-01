小学館、週刊誌報道で見解 把握している事実説明「この和解協議について、会社ぐるみで関与したとの認識はございません」
小学館は4日、公式サイトを更新し、5日発売の「週刊文春」2026年３月12日号の記事「被害女性が全告白『私は性加害漫画家と小学館を許せない』」について見解を説明した。
原作者は過去に児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴 小学館の謝罪文
この騒動は、漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）原作者の起用問題で、サイトでは「「週刊文春」の報道に関して」と題して、「「週刊文春」2026年３月12日号（３月５日発売）の記事「被害女性が全告白『私は性加害漫画家と小学館を許せない』」について弊社見解をお伝えします」と報告。
把握している事実は「2020年２月、「堕天作戦」の作者である山本章一氏が児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で逮捕され、その事実を把握した時点で、会社として連載中止を指示しました。その後、2021年、山本氏と被害女性との和解協議について、担当編集者より法務室に相談がありましたが、弊社は当事者ではないため、弁護士への委任を山本氏に促すよう指示しております。この和解協議について、会社ぐるみで関与したとの認識はございません」と説明した。
そして「2022年、新たなペンネームで連載を再開していたことについては、札幌地裁判決後の2026年２月25日にマンガワン編集部より報告があり、会社として初めて確認いたしました。その後、ただちに社内調査を開始し、弊社およびマンガワン編集部より判明した事実を公表しております」と一連の騒動を伝えた。
最後に「小学館は被害に遭われた方の人権保護を第一に、事実関係を把握し、原因を究明し、再発防止の提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定しております。第三者委員会の詳細については追ってお知らせいたします」とし、「あらためて被害に遭われた方に深くお詫び申し上げます。また、読者の皆様、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、お取引先様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と記した。
