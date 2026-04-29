創作同人誌即売会「コミティア」の実行委員会会長・中村公彦さんが4月26日に死去したことが分かった。29日にコミティアの公式サイトを通じて訃報が伝えられた。葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行う。同サイトで「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と訃報を伝えた。「故人の生