モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2023年12月から参加している「MSやっくん」さんです！

【今回の話し手】MSやっくん（メンバー歴: 約2年3か月）

様々なガジェットに興味があるが、特にApple製品やその関連アイテムが大好き！ 「ビール部」メンバーの一人。兵庫県在住。

笑いが止まらなかった「買い物お焚き上げ発表会」

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

加入のきっかけは、雑誌のGetNaviで広告を見たことでした。 入会しようと思ったのは、サロンの方とお話ができることはもちろんですが、やはり「月2回のモニター企画に参加してみたいなぁ」というのが一番の決め手でした。

Q: GetNaviとGetNavi webのことは、どのくらい知っていましたか？

GetNaviは約20年前、社会人になってから知りました。当時は美容院に行ったときに、店に置かれていた雑誌を読んでいましたね。GetNaviが電子版も展開するようになってからは、契約しているアプリの読み放題サービスで毎号読んでいます。

Q:「入ってよかった！」エピソード これまでのサロン活動の中で、特に「ここに入っていて良かった！」と思ったエピソードや出来事があれば、いくつでも教えてください。

やはり何よりも、“色々なカテゴリ・ジャンルの情報をたくさん知ることができる”のがサロンの魅力。月に一度開催されるオンライン定例会で、さまざまな専門家や他のメンバーさんから面白いエピソードを聞けるんですよね。あるメーカー担当者がゲストだった会で聞いた、未発売のお蔵入り商品の話が印象的です。

それから、参加者全員で「焼きたてカスタードアップルパイ専門店 RINGO」のアップルパイを試食するオンラインイベントもありました。あれはすごく新鮮で面白かったです！

また、2025年12月のオンライン定例会『買い物お焚き上げ発表会』 は特に笑いが止まりませんでしたね。期待して買ったけど、使い道に困ってしまっているアイテムを発表し、メンバーにリアクションをもらうことで、新しい活用方法が見つかるのではないか……という企画です。そこでJohnたろうさんが紹介していた「サウナ傘」が本当にウケました。

Q: 編集部・仲間との距離感 ・Getnavi編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？ 接しやすい、話しやすいなど印象を教えてください。

GetNavi Salonを通じて編集部さんと関わるようになりました。「ガジェット好きな方ばかりなのかな」と思っていましたが、意外にも（と言うと失礼かもしれませんが）、ガジェットのほかにも詳しいもの、好きなことをお持ちの部員が多い印象ですね。例えば、サロンマネージャーの藤原さんは気さくですごく話しやすい方なのですが、「ガジェットの先生」という立ち位置ではなく、メンバーと一緒に学んでいく・知っていく立場で関わってくれています。

メンバーさんも本当に多種多様で、興味範囲も人それぞれ。話がマニアックすぎてたまについていけないときもありますが（笑）、交流している様子や投稿内容を見ているだけでも楽しいです。

私は関西に住んでいるので、リアルなアクティビティに参加するということはありません。いつか関西でリアルイベントを開いてもらったらうれしいです！ それか一度、サロンメンバーが全員集まるイベントをしたいですね。誰か交通費を出してください（笑）。

モニター当選！ そしてまさかの雑誌掲載へ

Q: 生活の変化 ・サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

サロンに入ってからは、モノを買う前にメンバーへ相談したり、メンバーが投稿した製品レビューを見たりしてから買い物することが多くなりました。特に、文房具をテーマにしたオンライン定例会で知ったクツワの「プニュスパイラル」はずっと使っていますし、買って良かったと思います。

↑筆記具にくるくると巻きつけて使う、クツワの「プニュスパイラル」。

また、サロンのモニター企画でレビュアーに選んでいただいただけでなく、書いたレビュー記事が雑誌『GetNavi』の連載「メンバー本音レビュー」に掲載されるなんて、夢にも思いませんでした！ 会社の同僚には「これ、自分がレビューして記事になったんよ」って自慢しちゃいました。

↑当選したモニター品、リズムのサーキュレーター「silky wind circulator​」。

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？ ぜひサロンの魅力PRをお願いいたします。

GetNavi Salonは、いろいろな情報を知りたい方にぴったりなのはもちろんですが、“初心者でも気軽に入れる、大人の部活動”だと思ったらいいのではないかと思います。出席の義務もありませんし、1つの濃い情報収集ツールとして使ってもいいのではないかと！

入会した際にはぜひ「ビール部」への入部をお待ちしております。ビールでお祝いの乾杯をさせてください。

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

