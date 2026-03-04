今季C大阪に加入したGK中村航輔

今シーズン、セレッソ大阪に加入した元日本代表GK中村航輔は、6年ぶりにJリーグでプレーしている。

J1百年構想リーグの第2節から先発出場を続けている中村は、第4節のV・ファーレン長崎戦（0-1）でもビッグセーブを連発した。Jリーグの公式YouTubeが公開した中村のプレー集には、「中村航輔が活躍するのは嬉しい」といったコメントが寄せられている。

Jの公式YouTubeチャンネルは「怪物すぎる」「GK中村航輔が衝撃のビッグセーブを連発！ 守護神の奮闘が光る」と見出しをつけたが、枠内に飛んだシュートを驚異的な反射神経で防ぎ続け、最少失点に抑えた。

コメント欄では「この試合現地で見てたけど隣の長崎サポのおじさんが『理不尽すぎやろ』ってキレてた」「中村航輔が活躍するのは嬉しい」「無所属の期間長かったのバグだろ」「昔は反射神経がいいイメージだったけど、ステップとか準備がいいわ」「まじでこのセーブは理不尽すぎる。スーパーセーブ！」「海外に行って風貌も変わってなんか凄みがました感じ。試合勘が戻ればまだまだやりそう」「日本に戻ってきてくれてありがとう」「MVPにあげたいくらいの活躍だった」「本当になぜこんなすげぇキーパーが無所属だったんや…」と、所属クラブが長く決まらなかったことに驚く声が挙がった。（FOOTBALL ZONE編集部）