YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【トヨタ期間工】メリット・デメリットを本音で解説」を公開した。



動画では、工場転職のプロであり元トヨタ車体社員でもあるケンシロウ氏が、トヨタ期間工の実態について、自身の経験を基にメリットとデメリットを率直に語っている。



ケンシロウ氏はまずデメリットとして、「トヨタは最強だから、求められる水準も最強」である点を挙げた。日本一の企業であるがゆえに、ラインスピード、安全、品質に対する基準が圧倒的に高く、中途半端な気持ちで入社するとそのギャップに苦しむという。氏はそのプレッシャーを「ラオウが出てきたらどうですか？一発でやられますよね」と漫画『北斗の拳』のキャラクターに例えて表現し、覚悟の必要性を強調した。



2つ目のデメリットとして「人間関係のガチャがある」と指摘。工場特有の体育会系のノリや、社会経験が乏しいまま年齢を重ねた社員とのコミュニケーションの難しさに言及し、配属先によって環境が左右されるリスクを説明した。3つ目には「ルールがガチガチ」であることを挙げ、階段の手すり利用や指差呼称など、日常生活では意識しない行動まで厳格に管理される窮屈さを解説した。



一方でメリットとしては、まず「本気で稼げて貯金しやすい」点を提示。さらに最大のメリットとして「正社員になれる」チャンスがあることを挙げた。通常、大企業の正社員になるには高いハードルがあるが、期間工からの登用制度は学歴に関係なく、現場での実力と人間性で評価されるため、「ある意味フェアだ」と独自の見解を示した。また、寮環境についても「意外に綺麗で住みやすい」とし、サウナ付きや物置がある寮の存在など、住環境の良さにも触れた。



ケンシロウ氏は、規律や人間関係の厳しさはあるものの、目的意識を持って環境に適応できれば、高収入と将来的なキャリア形成を両立できる魅力的な選択肢であると結論付けた。