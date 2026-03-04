この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる、足3本のサワガニを飼育「脱皮して復活してほしい」と期待

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「手足を失ったカニを持ち帰ってエサあげたらスゴかった！」と題した動画を公開しました。動画では、足の大部分を失ったサワガニを保護し、その驚異的な生命力と食事風景を観察しています。



動画の冒頭、投稿者は同行者が山中の水路で捕まえたという1匹のサワガニを紹介しました。その姿は衝撃的なもので、本来ハサミを含めて10本あるはずの足が、たったの3本しか残っていません。両方のハサミもなく、片側に至っては足が1本しかない状態です。投稿者は「こんな状態でどうやって生きてきたのか」と驚愕しつつ、保護して自宅で飼育することを決意しました。



飼育ケースに移されたサワガニは、足が少ないながらもウールマットの上を器用に歩き回り、陸地に上がるなど意外なほどの活動量を見せます。しかし、最大の懸念は食事です。通常のサワガニはハサミを使ってエサを口に運びますが、この個体にはそれができません。そこで投稿者は、解凍した冷凍アカムシをピンセットで口元へ運ぶ検証を行いました。



するとサワガニは、口元の触角のような部分を巧みに使い、差し出されたアカムシを迷うことなく口の中へと送り込みました。「食べた！！」と投稿者が驚きの声を上げる中、サワガニは次々とエサを平らげていきます。ハサミがなくても器用に食事をするその姿に、投稿者は思わず「スバラシイ！」と称賛の言葉を漏らしました。



小さな体で懸命に生きるサワガニの姿は、見る者の心を打ちます。カニは脱皮を繰り返すことで足を再生できる能力があるため、投稿者は「脱皮して少しでも復活してほしい」と今後の回復に期待を寄せました。ハンディキャップを負いながらもたくましく生きる「小さな命」の強さが感じられる動画となっています。