東京都議会議員の荻野稔氏が2026年3月4日にXを更新。中道改革連合が落選者を支援するために行うというクラウドファンディングについて言及した。

「クラファンが悪いとは全く思いません」

3日、中道の階猛幹事長が記者会見で言及したとして報じられたのが、中道落選者支援のためのクラウドファンディング。3月中旬までに募集を開始し、年内で1億円到達を目標にするという。

中道改革連合は2月8日に投開票が行われた衆院選挙で公認候補236人中187人が落選。公示前約170議席から49議席へ減少し、現職約120人が議席を失った。

このクラウドファンディングについて荻野氏は4日にXで言及し、「落選者を支援するクラファンが悪いとは全く思いません」と自身の考えを明かしたうえで、「しかし、それなら同様の資金集め。政治資金パーティーや政党への企業団体献金も有りで良いと思うのですが」とつづった。

なお、立憲民主党は24年5月に「政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案」を衆院に提出。また、25年3月には立憲民主党と野党5党派で「企業・団体献金禁止法案」を衆院に提出していた。

このポストには、「クラファンって海外からも支援できるよね」「資金の透明性がクラファンはなさすぎる」「同様どころか、クラファンは本当に誰でも寄付できちゃうからよっぽど筋が悪いと思う」という声が集まっていた。

さらに、荻野氏はつづく投稿で、「政治クラファンは入金先を追えなくなるので寄付で一人一人やってもらう方が安全です。私もクラファンは一度考えましたが止めました」と説明。また、「外国人など貰ってはいけない方からの場合等は返金対応、また匿名で返金ができない場合はその分をそのまま選管を通して国庫に返納すると言う処理があります」と指摘する。