【鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～】 【鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～】 2026年春 配信開始 価格：オーディオブック配信ストアに準じる

「鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～」

集英社は、集英社みらい文庫より「鬼滅の刃 ノベライズ」シリーズのオーディオブック第1弾「鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～」、「鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～」の2作を2026年春に各配信ストアから販売する。価格はオーディオブック配信ストアに準じる。いずれも原作と絵は吾峠呼世晴氏、著者は松田朱夏氏。

「鬼滅の刃 ノベライズ」シリーズは、吾峠呼世晴氏による原作マンガ「鬼滅の刃」の物語を、児童文庫ならではの読みやすい文章で描き、多くの読者に親しまれている小説シリーズ。

オーディオブックはプロのナレーターや声優が書籍を朗読した「耳で聞く本」。朗読を“聴く”ことで、物語の世界がさらに広がる読書体験が可能になる。

なお、今回の2作品を皮切りに、以降のシリーズ作品についても順次オーディオブック配信が予定されている。続報や配信ストアについての情報は「集英社OTOコンテンツ」の公式サイトや公式SNSで公開されていく。

また集英社みらい文庫からは、原作／絵・吾峠呼世晴氏、著者・矢島綾氏による新刊小説「鬼滅の刃 しあわせの花 みらい文庫版」が3月18日に発売される。

「鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～」

【鬼滅の刃 しあわせの花 みらい文庫版】【あらすじ】

時は大正。炭を売って暮らす心優しき少年・炭治郎は、ある日鬼に家族を皆殺しにされてしまう。かろうじて生きていた妹・禰豆子は「鬼」に変わってしまっていた。妹を人間に戻し、家族を殺した鬼を討つため、炭治郎は「鬼狩り」の道に進むことを心に決めるが――!?

「鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～」

【あらすじ】

鬼になってしまった妹・禰豆子を救い、家族の仇討ちをするために旅に出た炭治郎。鬼を討つ「鬼殺隊」に入り、同じく鬼殺隊である善逸や伊之助と出会い、行動をともにすることに。那田蜘蛛山へ向かった炭治郎たちは山に住む蜘蛛の鬼の家族に苦戦を強いられ、絶体絶命に!? 鬼殺隊の「柱」も続々登場!!

（ｃ）吾峠呼世晴／集英社

※禰豆子の「禰」の偏は「ネ」が正式表記です。