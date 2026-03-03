〈飯能一家殺害事件〉「なんでもしますから、お願いします」命乞いをする被害者に斧を振りかざし惨殺…過去に不起訴になった無職男は「えー…知らないことです」争われる責任能力【裁判傍聴】【2026年2月ニュース記事2位】

2026年2月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第2位は2022年に世間を震撼させた埼玉県飯能市の一家殺害事件の裁判傍聴の記事だ。

2026年2月、反響が大きかった人気ニュース記事ベスト5。

第1位は、共働きの家庭を悩ませる「朝の小1の壁」問題についての記事だ。出勤時間から小学校の校門が開くまで子どもの居場所がないという問題で、高崎市が朝7時に校門を開ける解決策を考えたが、現場からは反発の声が上がっている。詳しく取材した。第2位は、飯能で起きた一家殺害事件の裁判傍聴の記事だ。第3位は人気ラーメン店で起きた騒動の記事、第4位は保育士による卑劣なわいせつ事件の記事、第5位は大津市が「幼稚園の先生の給与を下げる」ことにした背景に迫った記事だ。

第1～5位のランキングは以下の通り。

2022年のクリスマスの朝に埼玉県飯能市の住宅で男女3人が殺害された事件の裁判員裁判が2月16日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）で始まった。衝撃の事件から3年余。現場近くに住む、斎藤淳被告（43）＝殺人の罪などで起訴＝が裁判で語ったこととは―。

弁護側は「無罪」を主張

2022年12月25日の朝。「飯能のビバリーヒルズ」とも称された閑静な住宅街に、必死の命乞いをする女性の叫び声が響き渡った。犯人はわずか60メートルの距離に住んでいた男。突然のクリスマスの惨劇から3年余り後にようやく開かれた初公判の直前、

被害者一家と面識のあった近隣住民はこう肩を落とした。

「温厚そうな方たちでトラブルを抱えているような感じは一切ありませんでした。なんで殺されなければならなかったんでしょうか……」

事件は2022年12月25日朝、飯能市美杉台の住宅でビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（当時69歳、米国籍）と妻の森田泉さん（同68歳）、長女の森田ソフィアナ恵さん（同32歳）が殺害されているのが見つかり、埼玉県警が近くに住む斎藤淳容疑者（同40）を殺人などの疑いで逮捕。さいたま地検が殺人や非現住建造物等放火の罪などで起訴していた。

初公判に臨んだ斎藤被告は、水色のダウンジャケットに黒色のズボン姿。入廷してくる傍聴人たちに目を配ることなく、やや下を向き座っていた。検察官の起訴状朗読の後、裁判長に「あなたの言い分を述べてください」と促された斎藤被告は、か細い声でこう述べた。

「えー……知らないことです」

弁護側は犯行時に、斎藤被告が統合失調症を罹患していたことなどから、「精神疾患の圧倒的な影響があり、責任能力はなかった」と強調した。

防犯カメラが捉えていた事件の詳細

一方の検察側は冒頭陳述で、被害者宅に設置されていた防犯カメラの映像や押収した凶器などから、斎藤被告の犯行であることを物証とともに説明。さらに、事件の2か月前から犯行の準備をしていたことや、被害者宅に設置されていた防犯カメラのコードを切断していたことも捜査で判明したこともあり、検察は「完全に責任能力を有していた」と指摘した。

被害者宅には、事件前に起こっていた近隣トラブルを受けて、防犯カメラを6台も設置。その防犯カメラが、斎藤被告と思わしき男の犯行の一部始終を捉えていた。

検察側は立証のために、一部始終を捉えていた防犯カメラ映像や音声を書き起こし（反訳）した証拠を提出。これをもとに検察官が再現した被害者と斎藤被告のやり取りは以下の通り。

事件当日の午前6時30分すぎ、黒ずくめの着衣に黒色のマスクを着用した男が灯油入りのポリタンクを積んだ台車を押しながら被害者宅の敷地に入った。

男は設置されていた防犯カメラのコードを一部切断し、その物音に気づいた森田泉さんが男に向かって「なにやってんの」と叫び、その後、動揺したように「ちょっ、えっ、なにやってんの。なんであなたがいるの」と声を上げた。

被告の存在に気づき、慌てる泉さんやビショップさんの頭部に斎藤被告は斧（刃体の長さ7.5センチ）などを振りかざし、叫び声を聞いて様子を駆けつけた長女のソフィアナ恵さんにも駆け寄り、複数回にわたって斧を振り下ろした。

斎藤被告はその後、玄関から被害者宅の建物内に侵入して灯油を床にまき、火を放ち、一階リビングなど計22.8平方メートルを焼損させる火災を発生させて逃走した。

検察側は犯行当時の被害者の妻もしくは長女のどちらかが命乞いをした際の言葉も読み上げた。

「なんでもしますから、お願いします。やめてください。お願いします。お願いします。殺さないで……」

被告にあった逮捕歴

検察側の冒頭陳述などによると事件前、被害者とトラブルを起こしていた斎藤被告は器物損壊容疑などで被告は逮捕されている。そのトラブルを時系列でまとめると以下のようになる。

2021年8月中旬――被害者の自家用車の一部が損傷していたことが発覚（被害を受け防犯カメラを設置）

同9月上旬――車に傷がつけられ、被害届を提出

同下旬――車に被せてあったカバーが切られる

同10月――門扉や車に複数回にわたって投石される

同12月7日～翌年1月4日、15回にわたって深夜の時間帯に被害者宅に不審者が何かを投げる人物がいた。

一連のトラブルで埼玉県警の捜査線上に浮かんできた人物こそ、斎藤被告だった。

そして2022年1月6日、捜査員が被害者宅付近を張り込んでいたところ、被告が何かを投げる姿を目撃、器物損壊容疑で現行犯逮捕した。その後、ビショップさん宅への器物損壊容疑でも2回再逮捕された斎藤被告は否認を貫き、さいたま地検はいずれも不起訴としたため、斎藤被告は約2か月で“シャバに復帰した。

こうした経緯から斎藤被告のさらなる犯行を懸念した被害者家族は、代理人の弁護士を通じて、被告の母親へ賠償金の支払いと斎藤被告の自宅からの退去を求めた。斎藤被告は賠償金の支払いを拒絶したものの、母親が無断で約126万円を被害者の口座に振り込んだ。

検察側は、斎藤被告がこの賠償金の返還を要求したものの被害者から拒否され、強い恨みを抱いた末に、本件犯行に至ったと強調した。

近隣住民が語る被告と被害者らの印象

被害者家族は2016年3月にこの地に越してきたという。近隣住民はこう証言する。

「自治会で年に一回『清掃デー』があって、奥さまが参加していました。きれいな方でした」

別の近隣住民は、「米国人の旦那さんとは、ゴミの集積場のところでお見かけすることがありました。挨拶はしますが、物静かそうでした」と話した。

検察側の冒頭陳述などによると、斎藤被告は平成初頭の小学1年生の夏に、両親や姉と共に岩槻市（現・さいたま市岩槻区）から引っ越してきた。

近隣住民によると当時は分譲開始の第一期で、分譲価格は１億円を超えたという。そんな裕福な家庭で生まれ育った斎藤被告は小学校時代は、イケメンかつ学業・スポーツともに優秀の人気者だったが、進学した全寮制の私立中学に馴染めず、地元の公立中学校へ転校し、実家に戻ってきた。そして斎藤被告が高校2年生のとき、父親は離婚し実家を出て行った。

斎藤被告は、かねてから映画業界に興味があったことから、大阪府内の芸術大学に進学。卒業後は本格的に映画制作をするようになり、2005年に発表された作品では受賞歴もあった。2007年、被告は監督として新たな作品を手がけはじめる。翌年には撮影が終了したものの、体調不良を理由として編集作業中に音信不通になったそうだ。

近隣住民によると、事件の数年前から母親と姉も実家からいなくなり、ときおり一人暮らしになった被告を心配するように、母親が布団を干したり、庭の草むしりに来たこともあったそうだ。住民はこう続けた。

「挨拶はなかったです。普通の背の高い人で、身なりもきちんとしていて、髪の毛がボサボサだったとか荒れた雰囲気はなかったですよ」

なぜ、斎藤被告はビショップさん一家を標的にしたのか。今後の公判では精神鑑定を行なった鑑定医への証人尋問や被告人質問などがあり、３月16日の公判で判決が言い渡される予定だ。

取材・文／学生傍聴人 集英社オンライン編集部ニュース班