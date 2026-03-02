フリーの青木源太アナウンサーが２日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、ＷＢＣの決起集会で支払いを行ったとされる菅野智之投手に「直撃取材」を行ったとし、菅野投手の返答を紹介した。

この日はＷＢＣの選手達が大阪市内の高級焼き肉店で行った決起集会について特集。吉田正尚がＳＮＳで「菅野さんゴチです」と投稿したことから、最年長の菅野が少なくとも３５人分の支払いを行ったとされていた。

これに青木アナは「支払いをしたという菅野投手に直撃取材しました。巨人を取材したときに知り合いで、返信が返ってきた」と日テレ時代に巨人の取材で知り合いになった菅野に直接メールで質問をぶつけたという。

青木アナは「どういう形で支払いが行われたか、気になった」といい、ハイヒール・リンゴらは「誰々さんから頂きましたとか」と、会計をしようとした時に、すでに支払いを終えているのがスマートなどと意見。果たして菅野は「最初から自分の中では払うつもりだったんですけど、会が終わりそうなタイミングでシレッとやっておきました」と返信。これにはリンゴも橋下徹氏も「このパターンが一番きれい」「かっこいい！」などと絶賛だ。

青木アナは「お値段も聞いてみました」と気になる総額も質問。リンゴは「３００（万円）はいってるね」といい、スタジオは「３００！？１人１０万？」などと騒然。リンゴはこの焼き肉店が高級店であることから「だってすごい量、お酒も飲むでしょ？」と反論。

果たして菅野からの返答は「ご想像にお任せします」。

リンゴは「では３００ということで」と笑い、橋下氏は「でも３桁は絶対」と推測。青木アナは「男気があるのは、支払いもシレッとやって、いくらなのかも言わない」とどこまでもスマートであることに大感激していた。