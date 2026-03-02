デスク「日清製粉グループ本社が社長交代を発表したね」



記者「約4年ぶりの交代となります。瀧原賢二社長は特別顧問となり、新社長に現執行役員の永木裕氏が就任予定です」



デスク「永木氏はどんな人物？」



記者「1970年福島県生まれで、同志社大学文学部卒業後に日清製粉（現日清製粉グループ本社）に入社。国内の拠点再編などを経験し、海外事業が長く同事業を熟知しています」



デスク「具体的に海外ではどんな成果を生んだのかな」



記者「ここ2年半の間、海外事業のトップとして北米での生産拡大や豪州での製粉事業の立て直しなどに先鞭をつけました。足元の業績で苦戦していた豪州で構造改革を進める一方、好調な北米でカバーしています」 デスク「会社全体の業績が上向きには時間がかかりそうだね」



記者「25年3月期第3四半期連結の業績は増収減益。永木氏には営業利益の36％を占める海外事業の牽引が期待されます」