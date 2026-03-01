グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は2年ぶりにイメージDVDリリースした仲根なのかさんのイベントの模様をお届けします！

☆理想的なスレンダー爆乳グラドルが2年ぶりにイメージDVDリリース！



3rdDVD『私と契約しませんか？』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年2月1日）





●仲根なのか（なかね・なのか）

2001年7月7日生まれ 茨城県出身 T154 B100（I） W58 H90

アイドル的な可愛らしさと、スレンダーなのに爆乳という理想のグラドルが約2年ぶりにイメージDVDリリースです。

"愛萌なの"時代には「超次世代グラドルボイン番付 2021年秋場所」にて「西の横綱」だったり、このコーナーの2021年新人部門第5位だったりしています。

事務所の移籍で、2022年12月に仲根なのかに改名。改名後、約2年ぶりの3rdDVDということになります。久しぶりにお会いしたら、さらにスレンダーになったような印象でした。バストは変わらないみたいですが。

――今作はいつごろ、どちらで撮りましたか？

仲根 昨年10月下旬に沖縄で撮りました。

――今回の物語とか、役柄はどんな感じですか？

仲根 私が不動産会社で働いていて、そこの物件を紹介するという内容です。物件を見に来てくれる方が元カレに似てて、恋に落ちちゃうラブストーリー（笑）。

――具体的な推しポイントなどを紹介してください。

仲根 推しポイントというか、今回は本当に攻めたんですよ。特にピンクの（前開きハイレグ）競泳水着。これは自分で衣装合わせで着ていたよりも、あらためて作品で見るとかなり攻めたなっていう感じがします、ハイ。

――これは何をしているところですか？

仲根 内見に来ていただいた物件の近くに海があって、そこの海も見せたいということで水着になりました。

――表ジャケットの水色のランジェリー姿はどういうシーンでしょう？

仲根 ここもお部屋を紹介していて、脱いでいっちゃうんです（笑）。

――内覧する時は必ず一回、脱いじゃうっていう感じですかね。

仲根 そうですね、内覧しながら脱いじゃったっていう感じです。

――最後に結末的なものはあるんですか？

仲根 結末は、どうなんだろう？

――見てのお楽しみみたいな感じですか？

仲根 ハイ、そうですね。それでお願いします。

――ほかに推したいところはありますか？

仲根 だんだんと、年齢とともに大人っぽさが自分の中にも出てきたんじゃないかなと思っていて。

昔は笑顔しかできなかったんですけど、だんだんそういう笑顔以外にも大人なクールな表情も自分の中では好きになっているので、そんなところも楽しんで欲しいです。

――具体的に大人っぽいオススメシーンはどこですか？

仲根 車の中は（縦眼帯の）変形衣装で大人っぽいかなと思っています。

――軟体アピールもできてますか？

仲根 今作でもY字バランスはしていて、軟体は健在です。

――年齢を重ねると体は固くなりませんか？

仲根 それもすごく感じてて。やらないと固くなるので、ストレッチも日々、やっています。

――自己評価でDVDの点数は何点でしょう？

仲根 点数ですか？ 点数はロケの楽しさとかも含めて100点で。

――2ndDVD（『オレの彼女（妄想）はこんなにかわいい』Aircontrol：24年3月発売）から約2年ですが、その間に何かありましたか？

仲根 2年、何やっていたんだろう。でもプレイベートでグラビア以外のことにも頑張っています。

――どんなことを？

仲根 今、昼間はトリマーとして働いていて、ワンちゃんのカットとかをしています。もともと動物は大好きだったんですけど、今までは自分のコをお手入れするだけでした。でも、もうちょっと、社会貢献じゃないんですけど、もっとたくさんのワンちゃんネコちゃんをかわいく、幸せにできたらなという気持ちで、今はトリマーの仕事をやってます。

――グラビアとトリマーを両方、並行してやっているということですね。

仲根 はい、そうです。

――撮影会とかも出ている感じですか？

仲根 はい、撮影会も週に1回から2回ぐらいは出させていただいています。

――久々のDVDの撮影はどうでしたか？

仲根 ほんとに久々で、スタイリストさんとかヘアメイクさんとか、カメラマンの方含めて、スタッフの方とも久しぶりに再会できて、とても楽しかったです。

お食事とかもワイワイと盛り上がって。今までの中でも一番、思い出に残ったロケになったと思います。（愛萌なの時代の）ファースト〜セカンドあたりからお世話になっているスタッフさん方と一緒だったので。

――2026年はどんな年にしたいですか？

仲根 （2025年9月に）フリーになったんですけど、グラビアをメインに頑張っていきたいなと思ってます。

――お知らせすることはありますか？

仲根 ちょっとまだ、お知らせはできないんですけど、SNSなどを見て、楽しみに待っていてくれたらなあと思います。

＊ ＊ ＊

というわけで、現在はフリーになった上に、グラドルとトリマーの二刀流で頑張っているそうです。

よりシャープになった印象ですが、バストも軟体も健在といことで、グラビアメインでガンガン活躍できそうにも見えますが、動物好きでうまく両立できるなら...。

いずれは、DVDの中でトリマー役なんかもいいのでは。とにかく無理せず、うまく両立して活動していただきたいですね。

取材・文・撮影／北川昌弘