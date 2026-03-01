食楽web

●カードを引いて、あなたの3月の運勢を占おう！ 秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの3月の運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

◎全体をみて

「なんとなく共通点の多いカードが並びました。ちょっと似ている絵柄のカードだったり、キーワードが似ていたり。3枚に共通するのはいろんな立場からの「判断」という感じでしょうか。3月なのでもっとぐわーっと進むようなエネルギーが多いカードになるかと思いましたが、カードのイメージは案外ゆっくりめでしたね（笑）。どんな形での「判断」があなたにふり注ぐかお楽しみください」（占ねこ先生）

Aを選んだあなた「審判 逆位置」

さぁ、旅立ちのとき、飛び立つ覚悟はできたかな？ 何かとイベントごとの多い3月ですね。別れがあって、新たな出発がある、そんな時期。ちょっとおセンチになったり、新たな境地に向かう準備に追われたり、もう準備万端ですごくエネルギッシュな気持ちになっていたり、いろんな人がいる時期。

この時期のあなたはちょっと後ろ髪引かれる思いや、「本当にこれで良かったの？」っていう自分の選択に対する自信のなさが心の中に生まれてきそう。なんていうか次の歩みについて、スッキリしない。

一人暮らしする！ って胸を躍らせていたけど、いざそれを前にして急に淋しくなったり、一人でやっていける自信がなくなったり、新たな職場に行くことになったけど一から馴染めるのか、本当にその行き先でよかったのか不安になったり。あるいは、本当に行きたいと思っていたところに行けなくなった場合もあるかもしれません。

でもね、出発のラッパはもう吹かれるんです。あなたの心の準備なんて関係なく。その時は来る。もう出発の時だとカードには判断されているんです。

だから、不安なことはあるにしてもできる準備はなるべくしておこう。とりあえずラッパ吹いちゃうから、進んで！って感じですよね。あれあれ、押すなよ、絶対に押すなよって言っても押されて熱湯風呂に入るやつ（笑）。わかる人にはわかるよね。

もうね、押すなよ、って言っても押されるからね。

でもね、押されたその先にはちゃんとあなたに必要な経験が待っているから、大丈夫。不安って結局あなたの今までの経験で作られた架空の存在なの。

未来はあなたの経験を超えた無限の可能性があるってこと。

だからね、今の不安はきっとまだ見ぬ楽しい未来からのあなたへの贈り物です。

（仕事運）

ちょっと不当な判断を下されるかもしれない。真摯に向き合うことで未来が開けます。

（恋愛運）

今までの過去を切り離す時期

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

食べたことのないものを食べる

Bを選んだあなた「皇帝 正位置」

どっしりと安定している運気です。

いろんなことがクリアに見えてくるので、今までとは違う判断ができて、それによる気づきもありそう。今まで大切にしてきたことを安定してしっかり積み上げていけるので、何かを成功したりすることも大いにある運気。

ただ、これは奇跡的な成功ではなく、今まで積み上げたものがあって、その先にある成功。でもこのカードを引いているということは、きっとあなたの中には今まで積み上げた“何か”があるはず。そして、あなたの成功はあなたの積み上げた何かのその先にあること。そして、それに関することになります。

だから派手な成功ではないかもしれない。種を蒔いて、ちゃんと水をやり、毎日様子をみて、花が咲き、実が成る。そこまで見てきた人。だから、じわっとくる嬉しさかもしれないね。人によっては「ついにー！」「やっとだーー！」くらいにはなるかもしれないし、当たり前のように受け取る成功かもしれない。

空から実が降ってきたり、棚からぼた餅が落ちてくるわけじゃないってこと。だけど、これが素晴らしいのはこういうふうに掴んだ成功は地味でも、たとえ成った実が小さくても、それは成功であるし、一番大切なのは“次につながる成功”であるということ。だって今まで積み上げたものがあるから。その先も安定して積み上げていける。

そうしたらね、どんどん成功がおっきく成ってくるわけ。

仕事量も増えるかもしれない。そうなったら次はあなたは組織として上に立つ役割になります。そんな暗示もあるので、リーダー役は買って出て。いずれ将来のためになるはず。

（仕事運）

自分で全部やろうとしないで、人に任せられることは任せるという判断も大事。外注したりしましょう。

（恋愛運）

どっしりと構えて、男性がリードすること。男性は大人になって。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

いいお店でゆったりと外食

Cを選んだあなた「正義 正位置」

この時期、あなたはあなたの「正義」を大切にしましょう。

でもね、「正義」って何よ？ って思う時あるよね。正義のカード、正位置。そう、正しい。「正しさ」って本当に難しい。人間独特の概念であると感じます。

犬や猫ちゃん飼っている人、いるかな？ その子達に正義ってありますか？ または間違いだって感じてることってある？ 動物たちにはないんだよね。何が正しいかなんて。毎秒毎秒をただ生きる。他の子のご飯を盗み食いしたとて、その子にとっては食べたかったから“正義”だし、他の動物たちに不当だからと罰せられることもない。もちろん野生の世界では、生存競争としての攻撃などはあるかもしれないけど。それは罰ではないよね。うちの子を見てると、盗み食いしても、他の子のベッドを占領しても、ただその子として生きる。強いて正義という言葉を使うなら、自分自身が“正義”なのかもしれない。

人間も本当はそうなれたら最高なんだろうな。ただ、残念ながら人間の場合、知らない人のものをとって食べたり、家に入ったりしたら罰せられるし、これが国くらいの規模になると国同士の争いにまで発展しかねない。

正義ってなんだろうね、正しいってなんだろうって思うけど、きっとただの社会ルールじゃないはず。正義ってもっと前には判断があって、その奥には心があるはずね。こうしたら喜ぶよね、こうしたら嫌だよね。こうしたらより良くなるよね。その心のさらに奥には相手を思いやったり、自分や周りがより良くなるような“愛”があるはず。ただ、これだってむずかしい。

また動物の例えで申し訳ないけど、猫を家の中で飼った方がいいっていう人もいれば、自由に外に出してあげた方がいいっていう人だっている。難しいよね。その人たちにとってはそれぞれの愛だもの。

ちょっと前置きが長くなったけど、この時期あなたは正当な自分の正義で前に進めます。正義という定義があまりにも曖昧で、人によってその正義は変わるからこそ、それにはちょっと覚悟がいるかもしれないけど、しっかり覚悟を持って進んで欲しいとカードは言っています。それによって結果を出すこともできます。

だからこの時期はあなたの「正義」をちゃんと信じてあげること。そして不安になったらあなたの正義の奥にちゃんと愛があるかを確認してください。それでいて「正しいのか？」って思ったら「うん、ちゃんと正しい」って自分で答えて。前に進みましょう。

（仕事運）

あなたの判断で成功できる運気。自分の判断を信じて。

（恋愛運）

大丈夫、間違ってない。自分を信じて進んでみよう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

腹8分目の自分に合った食事を摂る

柑橘類もおすすめ

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。